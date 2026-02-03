Bügel-Weisse-Cup: Sallach sichert sich Titel "dahoam" Im reinen Bezirksliga-Finale setzten sich die Hausherren mit 3:1 gegen den FSV VfB Straubing durch von PM/mwi · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Sieger des "Bügel-Weisse-Cup" 2026: Der SV Sallach. – Foto: Charly Becherer

Der SV Sallach hat den "Bügel-Weisse-Cup" 2026 für sich entschieden und damit einen Heimsieg gefeiert. Im Finale zweier Bezirksligisten setzten sich die Sallacher am Sonntag in einer prächtig gefüllten Labertalhalle in Geiselhöring im Finale gegen den FSV VfB Straubing durch.

Schon die Vorrundenspiele am Samstag waren sehr spannend und zogen viele Zuschauer an. In der Gruppe 1 setzten sich der Titelverteidiger Spvgg Hainsacker, der SC Rain und der VFR Laberweinting durch und qualifizierten sich für den Finaltag am Sonntag. Die Gruppe 2 dominierten der FSV/VFB Straubing, die DJK Leiblfing und der SV Perkam und zogen in die Finalrunde ein. In der Gruppe 3 wurden der SV Sallach und die SG Sünching/Mötzing ihrer Favoritenrolle gerecht und komplettierten damit die Finalrunde. Am Sonntag kämpften dann die acht qualifizierten Mannschaften in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der ersten Gruppe dominierten der SV Sallach und der FSV/VFB Straubing und zogen ins Halbfinale ein. In der zweiten Gruppe gab der SV Perkam den Ton an und spielte sich zusammen mit dem SC Rain ins Halbfinale.

Platz 3 ging an den SV Perkam – Foto: Charly Becherer

Im ersten Halbfinale wies der FSV/VFB Straubing den SV Perkam klar mit 4:0 in die Schranken und zog ins Finale ein. Sehr spannend verlief das zweite Halbfinale wo sich der SV Sallach mit 5:4 im Siebenmeterschiessen gegen den sehr starken SC Rain etwas glücklich durchsetzte.

Die beiden Finalteams SV Sallach und FSV VfB Straubing. – Foto: SV Sallach