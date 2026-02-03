Bügel-Weisse-Cup: Sallach sichert sich Titel "dahoam"

Der SV Sallach hat den "Bügel-Weisse-Cup" 2026 für sich entschieden und damit einen Heimsieg gefeiert. Im Finale zweier Bezirksligisten setzten sich die Sallacher am Sonntag in einer prächtig gefüllten Labertalhalle in Geiselhöring im Finale gegen den FSV VfB Straubing durch.
Schon die Vorrundenspiele am Samstag waren sehr spannend und zogen viele Zuschauer an. In der Gruppe 1 setzten sich der Titelverteidiger Spvgg Hainsacker, der SC Rain und der VFR Laberweinting durch und qualifizierten sich für den Finaltag am Sonntag. Die Gruppe 2 dominierten der FSV/VFB Straubing, die DJK Leiblfing und der SV Perkam und zogen in die Finalrunde ein. In der Gruppe 3 wurden der SV Sallach und die SG Sünching/Mötzing ihrer Favoritenrolle gerecht und komplettierten damit die Finalrunde.
Am Sonntag kämpften dann die acht qualifizierten Mannschaften in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der ersten Gruppe dominierten der SV Sallach und der FSV/VFB Straubing und zogen ins Halbfinale ein. In der zweiten Gruppe gab der SV Perkam den Ton an und spielte sich zusammen mit dem SC Rain ins Halbfinale.
Im ersten Halbfinale wies der FSV/VFB Straubing den SV Perkam klar mit 4:0 in die Schranken und zog ins Finale ein. Sehr spannend verlief das zweite Halbfinale wo sich der SV Sallach mit 5:4 im Siebenmeterschiessen gegen den sehr starken SC Rain etwas glücklich durchsetzte.
Im kleinen Finale um Platz 3 besiegte in einem spannenden Spiel der SV Perkam den SC Rain mit 4:3 und sicherte sich den Stockerlplatz. Das Finale des Bügelweisse-Cups 2026 bestritten somit die beiden Bezirksligisten SV Sallach und FSV/VFB Straubing, wo sich diesmal der Gastgeber mit 3:1 durchsetzte und hochverdienter Sieger wurde.
Die anschliessend Siegerehrung nahm der Sallacher Abteilungsleiter Xaver Wallner gemeinsam mit Brauereichef Josef Erl vor. Er bedankte sich bei der Brauerei Erl für die sehr großzügige Unterstützung und die hervorragende Zusammenarbeit , dem Orgateam um Christian Scherzer und Helga Herreiner, den Helfern an der Regie und dem Verkaufsteam für die großartige Arbeit und Mithilfe.
Als Torschützenkönige wurden Andrei Merian vom SV Perkam und Markus Biersack vom SV Sallach mit jeweils acht Toren ausgezeichnet. Zum besten Torwart des Turniers wurde von den Sallacher Verantwortlichen Michel Hampel von der SG Sünching/Mötzing gewählt. Die ersten vier platzierten Mannschaften konnten Geldpreise in Empfang nehmen, für die Plätze fünf bis acht erhielten die Mannschaftsführer Bälle überreicht.