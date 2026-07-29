Büdericher SV fährt Achterbahn

BSV fährt Achterbahn. – Foto: Marcel Eichholz

Sportliches Drama im Endspiel um die Weseler Stadtmeisterschaft: Favorit PSV Lackhausen führte gegen den Büdericher SV trotz eines 0:1-Rückstandes zur Pause kurz vor dem Ende bereits mit 3:1, ehe der A-Ligist noch auf 3:3 ausglich. Doch in der Nachspielzeit hatte der Bezirksligist das letzte Wort und gewann mit 4:3 die Stadtkrone.

Nach der ersten Chance auf jeder Seite beruhigte sich die Begegnung wieder. Einzig der Zuspruch einer Ecke für den PSV, nachdem sich Büderichs Schlussmann Louis Pomrehn zu lange Zeit mit seinem Abschluss gelassen hat, erheiterte die rund 200 Gemüter am Spielfeldrand.

Gerade als die Partie eine Minute lief, klingelte auf der Bank des PSV das Handy von Verteidiger Lennard Laader, der daraufhin ausgewechselt wurde. Für ihn kam Luca Malberg ins Spiel. Das erste Ereignis auf dem Platz hatte in der achten Minute der Büdericher SV. Nach einer Ecke von der linken Seite verpassten in der Mitte Lukas Vengels und Valentine Forsab. Auf der anderen Seite scheiterte Laurenz Hübinger freistehend aus rund elf Metern.

In der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte investierten beide Mannschaften wieder mehr in der Offensive. Oliver Dryka aufseiten des PSV setzte Amel Durakovic mit einem Steckpass in Szene, der sich anstatt für den Abschluss für einen Querpass entschied – der bei seinen Mitspielern nicht ankam (30.). Auch ein Abschluss von Fabian Drieschner nur drei Minuten später hatte nicht den gewünschten Torerfolg für die Postsportler.

Anders auf der Gegenseite: Mika Heckers flankte auf der linken Seite. Seine Hereingabe klärte PSV-Schlussmann Rouven Boland in die Mitte vor die Füße von Jad Monzer, der nur noch zum 1:0 für Büderich einschieben brauchte (36.). Vom Rückstand zeigte sich der Favorit nicht beeindruckt, gute Kombinationen fanden aber nicht mehr den finalen Pass in die Spitze.

Halbzeit zwei beginnt ereignisarm – zumindest sportlich

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Kuriosität – stand doch der in der dritten Minute ausgewechselte Laader wieder auf dem Platz. „Da habe ich nach 29 Jahren als Trainer auch noch mal etwas Neues in Sachen Regelkunde gelernt, dass das bei einer Stadtmeisterschaft möglich ist“, so BSV-Trainer Frank Griesdorn. Ansonsten begann Halbzeit zwei ereignisarm – bis zur 59. Minute, als Durakovic nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob.

Auch in den zweiten 45 Minuten dominierte der PSV die Begegnung. Dryka scheiterte nur zwei Minuten nach dem Ausgleich mit seinem Distanzschuss, genau wie Malberg zehn Minuten später. Zur verdienten 2:1-Führung der Postsportler traf per Elfmeter schließlich Gian-Luca Klinger, der sich nach einem Foul von Büderichs Abdulah Mouhamad an Durakovic den Ball schnappte und versenkte (73.).

Der Torschütze zum 2:1 nutzte den Freiraum elf Minuten später auf der rechten Seite aus, um in die Mitte zu legen und Laurenz Hübinger zu bedienen, der aus wenigen Metern nur noch zum 3:1 einzuschieben brauchte (84.). Alles sah nach einem verdienten Sieg für die Postsportler aus – bis die Begegnung in der Schlussphase noch einmal richtig Fahrt aufnahm. Monzer traf ins leere Tor zum 3:2-Anschluss (87.). Eine Minute später sah das Schiedsrichtergespann eine zumindest diskutable Abseitsposition von Monzers Teamkollegen Heckers, der nur noch Boland vor sich gehabt hätte.

Und Büderich drückte weiter und erzielte schließlich noch in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich. Getroffen hatte Simon Schmitz, der eigentlich in Hamburg arbeitet und kickt, aber noch ein Zweitspielrecht beim BSV hat. Lange hielt die Freude jedoch nicht. Auf der Gegenseite legte Phillip Konrad im Strafraum Klinger. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte schließlich zum 4:3-Endstand.

„Wenn wir hier antreten, sind wir als klassenhöchste Mannschaft grundsätzlich der Favorit, und wir haben die Pflicht erfüllt“, so PSV-Trainer Björn Assfelder. „Das Finale war ein bisschen holprig, wir hätten uns das souveräner gewünscht, aber das sind Widerstände, mit denen wir klarkommen müssen. Wir haben jetzt das fünfte Spiel gehabt. Es geht noch viel um Abstimmung und Einspielen. Wo wir derzeit stehen, ist schwierig zu sagen, weil die Gegner bisher alle unterklassig waren. In den nächsten Spielen wird sich das ändern.“

„Für uns ist das keine bittere Niederlage“, erklärte Griesdorn. „Ich bin megastolz auf meine Mannschaft, weil wir personell ganz große Probleme hatten. Am Freitag hatte ich nicht dran geglaubt, dass wir überhaupt antreten können. Wir haben halt zeitgleich unser großes Schützenfest im Dorf. Zum Glück sind wir durch die zweite Mannschaft und die Alten Herren unterstützt worden und die Jungs haben sich im Rahmen unserer Möglichkeiten toll gewehrt.“