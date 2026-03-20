Büdericher SV ehrt Elfmeterkiller Theo Rennings Auf dem Mitgliedertreffen des Büdericher SV am 20. März gibt’s aktuelle Neuigkeiten zum Kunstrasen-Projekt. Zudem stehen Vorstandswahlen an. Warum sich Urgestein Theo Rennings eine besondere Urkunde verdiente. von René Putjus · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Gute Laune beim Büdericher SV. – Foto: Rapha Günther

Die Fußballer des Büdericher SV können es kaum erwarten, bis sie auf der Sportanlage an der Schützenstraße endlich auf grünem Teppich trainieren und spielen können.

Es dauert nicht mehr lange, bis der Ascheplatz verschwindet und der Kunstrasen verlegt wird. Die aktuellsten Details zu dem Bauprojekt bekommen die Mitglieder am Freitag, 20. März, auf der Jahreshauptversammlung zu hören. Das Treffen im Klubheim des Kutscher-Remy-Sportparks beginnt um 19.19 Uhr. Giesen stellt sich zur Wiederwahl Natürlich ist auch bei der Vorsitzenden Beatrice Giesen die Vorfreude auf die moderne Spielfläche groß. „Nach den letzten Angaben der Stadt Wesel sollen die Arbeiten Mitte Mai beginnen“, sagte BSV-Sprecher Michael van Husen auf Nachfrage.

Wenn alles glatt läuft, dann können die A-Liga-Fußballer das erste Niederrheinpokal-Spiel der Vereinsgeschichte auf dem neuen Kunstrasen austragen. Die Erstrunden-Partien sind für den 9. August terminiert. Durch den Einzug ins Kreispokal-Finale hat sich die BSV-Mannschaft erstmals für den Wettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert. Im Internet (www.buedericher-spielverein.de) können weiterhin virtuelle Kunstrasen-Parzellen gekauft werden. Bislangsind knapp 15.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Zweites Schwerpunktthema auf der Versammlung am 20. März sind die Vorstandswahlen. Giesen und Geschäftsführer Steffen Angenendt möchten weitermachen, meinte van Husen. Ehrungen verdienter Mitglieder wird’s an dem Abend nicht geben, die Urkunden wurden bereits verteilt.