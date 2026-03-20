Büdericher SV ehrt Elfmeterkiller Theo Rennings

Die Fußballer des Büdericher SV können es kaum erwarten, bis sie auf der Sportanlage an der Schützenstraße endlich auf grünem Teppich trainieren und spielen können.
Es dauert nicht mehr lange, bis der Ascheplatz verschwindet und der Kunstrasen verlegt wird. Die aktuellsten Details zu dem Bauprojekt bekommen die Mitglieder am Freitag, 20. März, auf der Jahreshauptversammlung zu hören. Das Treffen im Klubheim des Kutscher-Remy-Sportparks beginnt um 19.19 Uhr.
Natürlich ist auch bei der Vorsitzenden Beatrice Giesen die Vorfreude auf die moderne Spielfläche groß. „Nach den letzten Angaben der Stadt Wesel sollen die Arbeiten Mitte Mai beginnen“, sagte BSV-Sprecher Michael van Husen auf Nachfrage.
Wenn alles glatt läuft, dann können die A-Liga-Fußballer das erste Niederrheinpokal-Spiel der Vereinsgeschichte auf dem neuen Kunstrasen austragen. Die Erstrunden-Partien sind für den 9. August terminiert. Durch den Einzug ins Kreispokal-Finale hat sich die BSV-Mannschaft erstmals für den Wettbewerb auf Verbandsebene qualifiziert. Im Internet (www.buedericher-spielverein.de) können weiterhin virtuelle Kunstrasen-Parzellen gekauft werden. Bislangsind knapp 15.000 Euro an Spenden zusammengekommen.
Zweites Schwerpunktthema auf der Versammlung am 20. März sind die Vorstandswahlen. Giesen und Geschäftsführer Steffen Angenendt möchten weitermachen, meinte van Husen. Ehrungen verdienter Mitglieder wird’s an dem Abend nicht geben, die Urkunden wurden bereits verteilt.
In der Stephanus-Klause in Büderich fand die Veranstaltung „in einem feierlichen und zugleich geselligen Rahmen“ statt, so van Husen. „Die Jubiläen der Mitglieder stehen in besonderer Weise für Beständigkeit, Engagement und eine enge Verbundenheit mit dem Verein über mehrere Jahrzehnte hinweg“, meinte van Husen weiter. Den Anwesenden habe sich die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und gemeinsamen Rückblick auf viele prägende Momente der Vereinsgeschichte geboten. Viel zu erzählen hatte Theo Rennings, der sich zu seiner aktiven Zeit als Fußballertorhüter den Spitznamen „Elfmeterkiller“ erwarb. Er wurde für seine 75-jährige Klubtreue geehrt.
Ausgezeichnet wurden zudem Martina Hantermann, Angelika Ströter, Daniel van Husen, Lars Masur, Lucia Üffing, Cornelia Kemming (alle 25 Jahre); Karl-Heinz Tekolf, Volker Gardemann, Tobias Rennings, Jens Tekolf, Axel Angenendt, Jürgen Seifert, Hanno Tepass, Frank Braem (alle 40); Uwe Brüggerhof, Günther Hink, Johannes Vallen, Bernd Ströter, Thomas Rennings, Gregor Satzinger (alle 50); Walter Hackstein, Alfred Schaaf (beide 60); Arnold Tepaß, Heinz Krüßmann und Heinz Gerd Külkens (alle 70).