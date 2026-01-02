Viel los in Büderich. – Foto: Adrian Schlüter

Büdericher SV baut in der Winterpause den Kader um Büdericher SV: Beim A-Ligisten ist in der Winterpause einiges los. Mit dem besten Hinrunden-Torschützen kann der neue Trainer, Frank Griesdorn, nicht mehr planen.

Obwohl Frank Griesdorn das Traineramt beim Büdericher SV offiziell erst im Januar übernimmt, ist er im ausklingenden Jahr schon voll eingespannt bei seinem neuen Klub. Der Kader des A-Ligisten wird sich zur zweiten Saisonhälfte stark verändern. Der treffsicherste Stürmer verlässt den BSV, bis zu sieben Neuzugänge sollen geholt werden.

„Ich werde bis zum Trainingsstart am 4. Januar wohl noch etliche Gespräche führen und Nachrichten schreiben“, sagte Griesdorn am Sonntagabend, den die Büdericher Mitte November als Nachfolger des zurückgetretenen Dominik Seemann präsentierten. Seemann schloss sich mit seinem Co-Trainer Jesse Weißenfels dem SV Menzelen an. Also dem Dorfklub, wo Griesdorn bis Oktober an der Seitenlinie gestanden hatte. „Wir müssen personell was tun“, so der BSV-Coach. So sind drei Spieler ebenfalls nach Menzelen gewechselt. Alpay Erdem, Canberk Cevirgen sowie Miguel Ernst folgten Seemann zum A-Liga-Neunten. Abgemeldet und einen neuen Verein ab Januar hat auch Edis Junuzovic, mit neun Treffern bester Torschütze in der ersten Saisonhälfte, gefunden. Den Stürmer zieht es zum Bezirksligisten GSG Duisburg. Einen neuen Angreifer haben die Büdericher bereits verpflichtet. Mika Heckers von Viktoria Alpen soll die Lücke in der Offensive schließen.

Der Kader verändert sich Auch Hubert Welens hat Abschiedsgedanken geäußert. Griesdorn: „Ich möchte aber nochmals mit ihm sprechen und davon überzeugen, dass er in Büderich bleibt.“ Nicht mehr planen kann er zudem mit Luca Tellmann, der sich ebenfalls vom BSV abgemeldet hat.