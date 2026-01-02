Büdericher SV baut in der Winterpause den Kader um

Obwohl Frank Griesdorn das Traineramt beim Büdericher SV offiziell erst im Januar übernimmt, ist er im ausklingenden Jahr schon voll eingespannt bei seinem neuen Klub. Der Kader des A-Ligisten wird sich zur zweiten Saisonhälfte stark verändern. Der treffsicherste Stürmer verlässt den BSV, bis zu sieben Neuzugänge sollen geholt werden.
„Ich werde bis zum Trainingsstart am 4. Januar wohl noch etliche Gespräche führen und Nachrichten schreiben“, sagte Griesdorn am Sonntagabend, den die Büdericher Mitte November als Nachfolger des zurückgetretenen Dominik Seemann präsentierten. Seemann schloss sich mit seinem Co-Trainer Jesse Weißenfels dem SV Menzelen an. Also dem Dorfklub, wo Griesdorn bis Oktober an der Seitenlinie gestanden hatte.
„Wir müssen personell was tun“, so der BSV-Coach. So sind drei Spieler ebenfalls nach Menzelen gewechselt. Alpay Erdem, Canberk Cevirgen sowie Miguel Ernst folgten Seemann zum A-Liga-Neunten. Abgemeldet und einen neuen Verein ab Januar hat auch Edis Junuzovic, mit neun Treffern bester Torschütze in der ersten Saisonhälfte, gefunden. Den Stürmer zieht es zum Bezirksligisten GSG Duisburg. Einen neuen Angreifer haben die Büdericher bereits verpflichtet. Mika Heckers von Viktoria Alpen soll die Lücke in der Offensive schließen.
Auch Hubert Welens hat Abschiedsgedanken geäußert. Griesdorn: „Ich möchte aber nochmals mit ihm sprechen und davon überzeugen, dass er in Büderich bleibt.“ Nicht mehr planen kann er zudem mit Luca Tellmann, der sich ebenfalls vom BSV abgemeldet hat.
Derweil ist Andres Andres Aramendiz Winter-Zugang Nummer zwei in Büderich. Der Angreifer trug in der vergangenen Saison das Trikot des SV Orsoy. Griesdorn zur Kaderplanung: „Mein Wunsch ist, mit sieben Zugängen in die Rückrunden-Vorbereitung zu gehen.“ Unterdessen hat Sascha Ströter, zuletzt Interimscoach, seine Verletzung auskuriert und wird Griesdorn ab dem 4. Januar als spielender Co-Trainer zur Verfügung stehen.
Der 61-Jährige nennt zwei Saisonziele: „Ich möchte mit der A-Liga-Mannschaft den Nichtabstieg erreichen und den Zusammenhalt mit der Zweiten fördern und fordern.“ Und weiter: „Die Erste benötigt einen guten Unterbau, dafür ist eine gute Zusammenarbeit mit der Reserve notwendig. Der Teamgeist beim Büdericher SV steht über allem.“ Mit Marcel Drißen, dem neuen Trainer der C-Liga-Truppe, versteht sich Griesdorn gut. „Wir kennen uns. Beide Mannschaften sollen wieder personell voneinander profitieren.“