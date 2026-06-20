Büdericher Stürmer will für Nationalteam spielen Glayne Wago spielt mit dem FC Büderich 02 in der Oberliga – und steht im Kader des Nationalteams der Zentralafrikanischen Republik. Im Abstiegskampf entschied sich der 23-Jährige für seinen Verein und gegen das Länderspieldebüt. von Christoph Baumeister · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Glayne Wago könnte bald Nationalspieler sein. – Foto: Jens Terhardt

Als der FC Büderich 02 am letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein kämpfte, stand Glayne Wago vor einer schwierigen Entscheidung. Der 23-Jährige hatte eine Einladung der Nationalmannschaft der Zentralafrikanischen Republik erhalten. Gleichzeitig brauchte sein Team beim Saisonfinale unbedingt einen Sieg. „In diesem Moment war es für den Verein sehr wichtig, den Verbleib in der Oberliga zu sichern, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier zu bleiben“, sagt der Stürmer.

Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Beim 3:1-Sieg gegen Baumberg steuerte er den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer bei . Insgesamt war es nach seinem Wechsel im Winter vom VfL Jüchen-Garzweiler der siebte Treffer im FCB-Dress. „Ich war sehr glücklich, meiner Mannschaft zu helfen“, sagt Wago. Für Trainer Sebastian Siebenbach war der Verzicht auf sein mögliches Länderspiel-Debüt alles andere als selbstverständlich: „Dass er sich für uns und gegen die Nationalmannschaft entschieden hat, zeigt, mit welchem Herz er dabei ist, obwohl er erst ein halbes Jahr bei uns ist. Das ist bemerkenswert.“ Im März hatte Wago erstmals an einem Lehrgang der Zentralafrikanischen Republik teilgenommen und dort mit mehreren Spielern aus höheren europäischen Ligen trainiert. Einen offiziellen Einsatz hat er noch nicht absolviert. Das könnte sich im September ändern, wenn die Qualifikation für den Afrika-Cup beginnt. „Ich werde im Sommer hart arbeiten, um dort dabei zu sein. Es wäre eine große Ehre, mein Land zu vertreten“, sagt Wago. Obwohl er in Frankreich aufgewachsen ist, habe er die Verbindung zur Heimat seiner Eltern nie verloren. „Es geht nicht nur um Fußball. Ich möchte meiner Familie und den Menschen dort etwas zurückgeben und sie stolz machen“, sagt der 23-Jährige.

Risiko wurde belohnt Die Wege von Wago und Siebenbach kreuzten sich bereits vor knapp drei Jahren zum ersten Mal beim ersten Probetraining des Stürmers in Deutschland. Damals befand sich Büderich mitten im Abstiegskampf. Zwar erkannte der FCB-Trainer das Potenzial des Angreifers, entschied sich aber zunächst gegen eine Verpflichtung. „Ich habe sofort erkannt, dass Glayne enorme Geschwindigkeit und einen guten Abschluss hat, aber wir hätten in dieser Lage nicht genug Zeit gehabt, ihn richtig zu integrieren“, erinnert sich Siebenbach. Der Kontakt riss dennoch nie ab. Der 36-Jährige verfolgte Wagos Stationen beim ASV Süchteln, dem 1. FC Viersen und beim VfL Jüchen-Garzweiler. Als sich im Januar dieses Jahres die Möglichkeit ergab, den Angreifer zum Eisenbrand zu holen, zögerte Siebenbach nicht. Wago selbst war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit Jüchen war er zwar in die Oberliga aufgestiegen, kam danach aber überwiegend als Joker zum Einsatz. „Es war ein gewisses Risiko, den Verein im Winter zu wechseln. Aber ich brauchte eine Veränderung und wollte zeigen, was ich kann“, sagt Wago.