Büdericher Pokaltraum endet deutlich gegen TuS Xanten

TuS Xanten darf feiern. – Foto: Sven Hanisch

Der große Pokaltraum des Büdericher SV hat sich im Finale nicht erfüllt. Vor 450 Zuschauern setzte sich der Bezirksligist TuS Xanten klar mit 5:0 durch. Dennoch bleibt für den A-Ligisten eine starke Pokalsaison - inklusive Qualifikation für den Niederrheinpokal.

Der Büdericher SV hat das Kreispokal-Finale gegen den TuS Xanten deutlich mit 0:5 verloren. Damit verpasste der A-Ligist den ganz großen Coup, kann aber dennoch auf eine bemerkenswerte Pokalrunde zurückblicken. Schließlich hatten beide Finalisten bereits vor dem Endspiel ihr Ticket für den Niederrheinpokal gelöst.

Vor 450 Zuschauern in Lintfort hielt Büderich gegen den klassenhöheren Gegner zunächst lange ordentlich dagegen. Xanten übernahm zwar mit zunehmender Spielzeit die Kontrolle, doch der Außenseiter blieb in der ersten Halbzeit im Spiel. Den Unterschied machte zunächst Jesse Sticklat, der den Bezirksligisten in der 22. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Nach der Pause blieb die Partie zunächst offen, ehe der TuS in der Schlussphase endgültig davonzog. David Epp erhöhte in der 70. Minute auf 2:0. Kurz darauf musste Büderich zudem in Unterzahl weiterspielen, weil Maxim Bachmann wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (72.).

Xanten entscheidet das Finale spät deutlich In Überzahl nutzte Xanten die Räume konsequent. Sticklat traf zum zweiten Mal und stellte auf 3:0 (78.), ehe Epp ebenfalls seinen Doppelpack schnürte (81.). Den Schlusspunkt setzte Emircan Boran in der 89. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand. Für den TuS Xanten war es ein souveräner Finalauftritt, der die Favoritenrolle des Bezirksligisten bestätigte. Der Büdericher SV musste zwar eine klare Niederlage hinnehmen, kann die Pokalsaison aber dennoch als großen Erfolg verbuchen. Der A-Ligist erreichte das Endspiel, spielte vor großer Kulisse und darf sich in der kommenden Saison im Niederrheinpokal mit höherklassigen Gegnern messen.

So lief der Kreispokal Moers

Qualifikation

Fr., 08.08.25 20:00 Uhr SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten 2:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - TuS Borth 2:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Rayen - MSV Moers 2:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen 1:0

Do., 14.08.25 19:30 Uhr TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers 3:4



1. Runde

Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen 0:2

Di., 23.09.25 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Borussia Veen 0:3

Di., 23.09.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen 3:0

Mi., 24.09.25 19:00 Uhr MSV Moers - FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Viktoria Birten 5:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kapellen - Concordia Rheinberg 5:1

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - ESV Hohenbudberg 3:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - FC Moers-Meerfeld 1:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Repelen 0:2

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Orsoy zg. - GSV Moers zg. 0:16

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - TuS Asterlagen 7:4

Mi., 24.09.25 19:45 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 1:3

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:5

Do., 25.09.25 20:00 Uhr Rumelner TV - 1. FC Lintfort 1:3

Do., 25.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 2:3



Achtelfinale

Di., 21.10.25 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:2

Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - SV Scherpenberg 0:5

Di., 21.10.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfL Repelen 0:2

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg 1:3

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr MSV Moers - 1. FC Lintfort 0:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Borussia Veen 1:0

Di., 28.10.25 19:30 Uhr TV Kapellen - GSV Moers zg. 1:6

Mi., 05.11.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Xanten 0:5



Viertelfinale

Fr., 21.11.25 19:15 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 9:7

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen 2:1

Sa., 22.11.25 15:00 Uhr GSV Moers zg. - SV Budberg 3:1

Sa., 22.11.25 16:30 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort 3:2



Halbfinale

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Scherpenberg 5:4

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Büdericher SV - GSV Moers zg. 2:0 - WERTUNG

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