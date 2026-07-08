Büderich verspielt Führungen, Hirschkamp stark, Goch souverän

In den Testspielen am Niederrhein hat der FC Büderich einen Derbysieg gegen den Bezirksliga-Klub OSV Meerbusch spät aus der Hand gegeben. Der Kreisliga A-Vertreter 1. FC Hirschkamp setzte beim SV Genc Osman Duisburg ein Ausrufezeichen, während VfB Uerdingen und Viktoria Goch ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.
Der FC Büderich ist im Nachbarschaftsduell gegen den Bezirksliga-Klub OSV Meerbusch nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Büderich ging bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung, doch Marc Rommel glich für den OSV zum 1:1 aus (18.). Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber erneut vor (49.), ehe Timo Fabian Kaufmann sieben Minuten später das 2:2 erzielte.
Auch auf den dritten Büdericher Treffer zum 3:2 (62.) fand Meerbusch noch eine Antwort. Marvin Höffges, der zunächst in der Startelf gestanden hatte und zur Pause ausgewechselt worden war, traf in der 88. Minute zum 3:3-Endstand. Die Namen der drei Büdericher Torschützen wurden nicht übermittelt. Für den höherklassigen Gastgeber war es ein spätes, ärgerliches Remis, während der OSV seine Moral unter Beweis stellte.
Der 1. FC Hirschkamp hat beim ambitionierten SV Genc Osman Duisburg eine deutliche Duftmarke gesetzt. Der Kreisliga A-Vertreter gewann beim Bezirksligisten mit 3:0 und ließ nach einer torlosen ersten Hälfte nichts mehr anbrennen. Mehmet Kafli brachte Hirschkamp in der 50. Minute mit 1:0 in Führung.
Nur acht Minuten später erhöhte Argjent Emrula auf 2:0 (58.). Kafli machte seinen Doppelpack perfekt und stellte in der 67. Minute auf 3:0. Hirschkamp nutzte damit eine starke Phase unmittelbar nach dem Seitenwechsel konsequent aus. Für das Team von Trainer Joussef Ramadan war der klare Erfolg gegen einen ambitionierten, höherklassigen Gegner ein gelungenes Signal zu Beginn der Vorbereitung.
Der VfB Uerdingen hat sich beim Kreisligisten CSV Marathon Krefeld II mit 6:3 durchgesetzt. Der Bezirksliga-Aufsteiger stellte die Weichen durch Erhan Mutlu (19.), Leon Lindmüller (22.) und Dogukan Bayrak (39.) früh auf Sieg. Marathon verkürzte kurz vor der Pause allerdings auf 1:3 (42.) und wehrte sich auch nach dem Seitenwechsel gegen eine deutlichere Niederlage.
Abdulhadi Alamad erzielte das 4:1 für den VfB (54.), ehe die Gastgeber erneut auf 2:4 herankamen (70.). Phillip Christian Schütz antwortete praktisch umgehend mit dem 5:2 (72.). Auch nach dem dritten Treffer von Marathon zum 3:5 (86.) hatte Uerdingen das letzte Wort: Mutlu schnürte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack und stellte den 6:3-Endstand her (90.+1).
Für Viktoria Goch ist der erste Test gegen den TuS Haffen-Mehr zu einer klaren Angelegenheit geworden. Der Landesliga-Vertreter gewann gegen den A-Ligisten mit 6:0. Elias Koenen eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, bis zur Pause blieb es allerdings beim 1:0.
Nach dem Seitenwechsel drehte Goch auf. Die eingewechselten Luca Palla (47.) und Levon Kürkciyan (49.) erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Koenen schnürte anschließend seinen Doppelpack (57.), bevor auch der zur Pause gekommene Marius Alt traf (64.). Den Schlusspunkt setzte Jan-Luca Geurtz mit dem 6:0 in der 71. Minute. Haffen-Mehr verhinderte in der Schlussphase zumindest eine noch höhere Niederlage.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: