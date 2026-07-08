Büderich verspielt Führungen, Hirschkamp stark, Goch souverän

OSV Meerbusch gleicht das Derby spät aus

Der FC Büderich ist im Nachbarschaftsduell gegen den Bezirksliga-Klub OSV Meerbusch nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Büderich ging bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung, doch Marc Rommel glich für den OSV zum 1:1 aus (18.). Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber erneut vor (49.), ehe Timo Fabian Kaufmann sieben Minuten später das 2:2 erzielte.

Auch auf den dritten Büdericher Treffer zum 3:2 (62.) fand Meerbusch noch eine Antwort. Marvin Höffges, der zunächst in der Startelf gestanden hatte und zur Pause ausgewechselt worden war, traf in der 88. Minute zum 3:3-Endstand. Die Namen der drei Büdericher Torschützen wurden nicht übermittelt. Für den höherklassigen Gastgeber war es ein spätes, ärgerliches Remis, während der OSV seine Moral unter Beweis stellte.