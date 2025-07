Bezirksligist TuS Wickrath hat sich zum Juli stark verstärkt und war deshalb direkt ein würdiger Gegner für den Oberliga-Aufsteiger Holzheimer SG, der nach Rückstand von Niek Gabriel Mäder (13.) noch ausglich. Jan Schumacher sorgte vor dem Seitenwechsel schon für den 1:1-Endstand. Arbeitssieg für den VfB Homberg

Kühling schießt erstes Büderich-Tor

Mit einem 2:0-Arbeitssieg ist der VfB Homberg in die Vorbereitung gestartet. Gegner Duisburger SV spielte vergangene Woche bereits gegen den MSV Duisburg (0:7), war also als Bezirksligist eine echte Herausforderung für die Elf von Stefan Janßen. Der DSV hat sich in dieser Saison komplett neu aufgestellt - und dürfte als einer der wenigen Klubs schon einen komplett aktualisierten FuPa-Auftritt haben