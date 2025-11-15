Büderich schmeißt WSV raus, RWO gewinnt knapp gegen Homberg

Der WSV hatte zunächst seine Probleme auf dem tiefen Geläuf in Büderich klarzukommen, in dieser Phase wagte sich Büderich auch schon mutig nach vorne. Ein Abschluss von Venhar Ismailji wurde noch abgewehrt, beim nächsten Versuch von Yasin Pirnal war schließlich Michael Luyambula zur Stelle (4.). Allmählich konnten sich aber auch die Bergischen besser stabilisieren und hatten die XXL-Chance zur Führung. Ein Pass von Dominic Duncan rutschte durch auf Ronay Arabaci, der aus kurzer Distanz die Kugel jedoch über den Querbalken hämmerte (20.). Der WSV wollte daraufhin mehr, hatte aber seine Schwierigkeiten klare Tormöglichkeiten zu kreieren. Arabaci köpfte wenig später auch eine Hereingabe von Celal Aydogan über das Tor (26.), Aldin Dervisevic verpasste eine scharfe Flanke von Levin Müller (39.).

Im zweiten Durchgang hielt der FCB wieder auf Augenhöhe mit, der WSV konnte nicht die gleiche Spielkontrolle wie zuvor an den Tag legen. Größtenteils harmlose Abschlüsse von Daiki Kamo (55.) und vom eingewechselten Amin Bouzraa (58.) waren da noch das höchste der Gefühle. Auf der anderen Seite hatte auch Büderich so manche Halbchance: Ein Distanzschuss von Kevin Weggen rauschte links am Kasten vorbei (62.), seinen Eckball konnte Ibrahim Kanat etwas später nicht gefährlich aufs Tor bringen (69.). Die Partie tröpfelte bisweilen auf die Schlussphase hin, wo es dann noch einmal besonders ereignisreich wurde. Zunächst verpasste Bouzraa am Ende einer Kombination den Führungstreffer, setzte seinen Schuss knapp am Tor vorbei (83.), danach drängte der WSV seinerseits auf das erlösende Tor. Tief in der Nachspielzeit war Justin Möllering zunächst auf der Stelle gegen Levin Müller (90.+5) und wenig später war es auf der anderen Seite geschehen. Jannik Schulte köpfte einen Eckball von Kevin Weggen mit der letzten Aktion des Spiels ein (90. +5) und sorgte für tiefe Ernüchterung auf Seiten des WSV.

FC Büderich – Wuppertaler SV 1:0

FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Daud Gergery (62. Kaies Alaisame), Taira Kayama (79. Gabriel-Eromose Imoiseza), Yasin Pirnal (74. Jannik Schulte), Venhar Ismailji, Giovanni Nkowa, Jan Niklas Kühling (71. Gordon Wild) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza, Levin Müller, Subaru Nishimura (55. Jeff-Denis Fehr), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja (79. Alessio Arambasic), Toshiaki Miyamoto (70. Lennard Wagemann), Celal Aydogan, Daiki Kamo, Ronay Arabaci (46. Amin Bouzraa), Dominic-Maximilian Constantine - Trainer: Sebastian Tyrała

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg )

Tore: 1:0 Jannik Schulte (90.+5)dass ein Oberligist keinesfalls vorzeitig die Flinte ins Korn schmeißen muss.

Oberhausen zieht ins Viertelfinale ein

Homberg begann, wie man es von einer Elf von Stefan Janßen kennt, mutig gegen den klassenhöheren Gegner. Wesentliche Torszenen sprangen dabei jedoch nicht heraus. Stattdessen erspielte sich RWO schrittweise mehr Übergewicht. Moritz Stoppelkamp prüfte Kenneth Hersey mit der ersten nennenswerten Gelegenheit der Partie (26.). Der 38-jährige Routinier stand wenig später dann auch erneut im Mittelpunkt. Zunächst bugsierte er die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (38.) und umkurvte Hersey wenig später nach einem langen Ball und schob zum Doppelschlag ein (40.). Im zweiten Durchgang versuchte sich der VfB gegen die drohende Niederlage aufzubäumen, RWO ließ aber recht wenig zu. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal heiß, als ausgerechnet Ex-RWO-Spieler Luca Thissen für den späten Anschlusstreffer sorgte (81.). Zu mehr sollte es jedoch nicht reichen, letztlich setzten sich die Kleeblätter verdient durch und ziehen ins Viertelfinale ein.