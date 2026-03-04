Büderich-Niederlage doppelt bitter für KFC Uerdingen

Als Julian Stöhr am Sonntagnachmittag nach Abpfiff im Kabinentrakt der Grotenburg verschwand, war seinem Gesichtsausdruck anzusehen, wie verärgert und enttäuscht er mit dem Verlauf der Partie gegen den FC Büderich war. Die Laune hatte sich auch bis zur Pressekonferenz nicht gebessert. Mit versteinerter Miene stand er da, während der gesperrte Büdericher Trainer Sebastian Siebenbach seinen Kommentar zum Spiel abgab. Mit kratziger Stimme, die Zeugnis der vielen Rufe von der Seitenlinie war, ergriff Stöhr dann das Wort. „Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll“, gestand der Trainer. Eigentlich wisse er das immer, wenn er da stehe, und könne ein Spiel einigermaßen vernünftig analysieren, doch an diesem Tag sei das schwierig.
Er versuchte es trotzdem. „In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht und uns einlullen lassen. Die zweite Halbzeit war viel stärker, präsenter und dominanter – doch wir treffen das Tor einfach nicht“, sagte Stöhr angefressen. Und obwohl sein Team einige falsche Entscheidungen getroffen habe, hätte es zum Heimsieg reichen müssen. „So ist das für uns katastrophal für die Stimmung“, sagte Stöhr.
Schwerer als der sportliche Rückschlag könnte tatsächlich aber der Dämpfer in der Euphorie und der Aufbruchstimmung wiegen. Die nämlich war nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung riesig und am Sonntag auch auf der Tribüne in der Grotenburg zu spüren. Als sich das Vorstandsteam den Fans vor dem Anpfiff vorgestellt hatte, gab es Jubel und Applaus. Es wurden 500 Liter Freibier spendiert, auch wenn die Siegesfeier ausblieb. Mit dem nun kompletten neuen Vorstand kann eine reguläre Mitgliederversammlung stattfinden, in Absprache mit Insolvenzverwalter Thomas Ellrich ein Insolvenzplan aufgestellt werden, um das laufende Insolvenzverfahren zu beenden. Sollte es so laufen, wie es sich alle Beteiligten vorstellen, könnte der KFC Uerdingen in die kommende Saison ohne Insolvenzverfahren starten – egal, ob in der Oberliga Niederrhein oder doch in der Regionalliga West. Denn mittelfristig ist die Rückkehr in den Profifußball das große Ziel der neuen KFC-Führung – allerdings nur, wenn dies auf einem gesunden Weg gelingt.
Den Grundstein dafür haben die Mitglieder auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche gelegt. Ein neuer Vorsitzender, die Zeit der Ungewissheit ist beendet, dazu eine sportlich gute Ausgangslage mit einem Platz in der Spitzengruppe und zwei Siegen in zwei Pflichtspielen in diesem Jahr – besser hätten die Voraussetzungen für den Aufbruch in eine bessere Zukunft eigentlich kaum sein können. Insofern ist diese Niederlage, auch in der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, eine herbe Euphoriebremse.
Einen positiven Aspekt hatte Julian Stöhr der Gemengelage am Sonntagnachmittag dann aber eigentlich doch noch abgewinnen können. Denn die Zeit, in der die Mannschaft darüber nachdenken hätte können, war eigentlich kurz. Schon am Mittwochabend sollte der KFC Uerdingen zum Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg erneut auf dem Platz stehen. Doch die Monheimer mussten die Partie aufgrund von abermaligen Problemen mit dem Rasenplatz am Montagabend zum zweiten Mal absagen. Und so wird das Stöhr-Team nun möglicherweise doch intensiver über den Rückschlag gegen Büderich nachdenken, als den Verantwortlichen lieb sein dürfte.