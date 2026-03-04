Büderich-Niederlage doppelt bitter für KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen war am Sonntag zurecht enttäuscht. – Foto: Ralph Görtz

Als Julian Stöhr am Sonntagnachmittag nach Abpfiff im Kabinentrakt der Grotenburg verschwand, war seinem Gesichtsausdruck anzusehen, wie verärgert und enttäuscht er mit dem Verlauf der Partie gegen den FC Büderich war. Die Laune hatte sich auch bis zur Pressekonferenz nicht gebessert. Mit versteinerter Miene stand er da, während der gesperrte Büdericher Trainer Sebastian Siebenbach seinen Kommentar zum Spiel abgab. Mit kratziger Stimme, die Zeugnis der vielen Rufe von der Seitenlinie war, ergriff Stöhr dann das Wort. „Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll“, gestand der Trainer. Eigentlich wisse er das immer, wenn er da stehe, und könne ein Spiel einigermaßen vernünftig analysieren, doch an diesem Tag sei das schwierig.

Er versuchte es trotzdem. „In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht und uns einlullen lassen. Die zweite Halbzeit war viel stärker, präsenter und dominanter – doch wir treffen das Tor einfach nicht“, sagte Stöhr angefressen. Und obwohl sein Team einige falsche Entscheidungen getroffen habe, hätte es zum Heimsieg reichen müssen. „So ist das für uns katastrophal für die Stimmung“, sagte Stöhr.

Serie gerne fortgesetzt

Und das gleich aus zweierlei Gründen. Da wäre zum einen natürlich die sportliche Komponente. Durch das Remis von Ratingen 04/19 am Freitagabend war die Ausgangslage so, dass der KFC aus eigener Kraft hätte Oberliga-Meister werden können. Schließlich steht noch das Nachholspiel gegen Baumberg und das direkte Duell mit Ratingen aus. Die kurze Serie von zwei Siegen und ohne Gegentor, der KFC hätte sie nur allzu gerne fortgesetzt – und so das Aufstiegsrennen wieder richtig spannend gemacht. So hat Ratingen durch das Unentschieden gegen Schonnebeck sogar den Vorsprung auf die Uerdinger ausbauen können. Und in Krefeld muss man nun wieder auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Schwerer als der sportliche Rückschlag könnte tatsächlich aber der Dämpfer in der Euphorie und der Aufbruchstimmung wiegen. Die nämlich war nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung riesig und am Sonntag auch auf der Tribüne in der Grotenburg zu spüren. Als sich das Vorstandsteam den Fans vor dem Anpfiff vorgestellt hatte, gab es Jubel und Applaus. Es wurden 500 Liter Freibier spendiert, auch wenn die Siegesfeier ausblieb. Mit dem nun kompletten neuen Vorstand kann eine reguläre Mitgliederversammlung stattfinden, in Absprache mit Insolvenzverwalter Thomas Ellrich ein Insolvenzplan aufgestellt werden, um das laufende Insolvenzverfahren zu beenden. Sollte es so laufen, wie es sich alle Beteiligten vorstellen, könnte der KFC Uerdingen in die kommende Saison ohne Insolvenzverfahren starten – egal, ob in der Oberliga Niederrhein oder doch in der Regionalliga West. Denn mittelfristig ist die Rückkehr in den Profifußball das große Ziel der neuen KFC-Führung – allerdings nur, wenn dies auf einem gesunden Weg gelingt.