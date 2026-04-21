Büderich erkämpft wichtigen Punkt im Abstiegskampf Oberliga Niederrhein: Das 3:3 gelang dem FC Büderich ausgerechnet gegen Tabellenführer Ratingen 04/19. von Christoph Baumeister · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich hat ins Aufstiegsrennen eingegriffen. – Foto: ByLaraSports

Der Fußball-Club Büderich 02 hat Tabellenführer Ratingen 04/19 ein 3:3 (3:2) abgetrotzt und damit in der Oberliga Niederrhein einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt weiter drei Zähler.

Die Partie begann mit offenem Visier. Nachdem beide Mannschaften bereits einige Chancen ausgelassen hatten, traf Glayne Wago in der 27. Minute nach einer feinen Einzelaktion aus spitzem Winkel zur FCB-Führung. Die Antwort des Spitzenreiters folgte prompt. Umut

Yildiz stellte nur drei Minuten später auf 1:1 (30.). Büderich antwortet auf dem Fuß Doch die Büdericher antworteten umgehend. Giovanni Nkowa schob zur erneuten Führung ein (33.). Das Spiel blieb in dieser Phase ein ständiges Hin und Her. Emre Demircan legte auf Sven Kreyer ab, der zum 2:2 ausglich (36.). Noch vor der Pause ging der FCB abermals in Führung. Nach einem Querpass stand Kühling frei und erzielte das 3:2 (44.).

Nach dem Seitenwechsel verpassten die Hausherren mehrfach die Vorentscheidung, unter anderem, als Oliver Dessau aus kurzer Distanz den Pfosten traf. Auf der Gegenseite scheiterte Armin Deljkovic frei stehend an FCB-Keeper Robin Offhaus. In der 77. Minute fiel schließlich doch der Ausgleich. Rinor Rexha kombinierte sich per Doppelpass mit Kreyer durch und vollendete – noch leicht abgefälscht – zum 3:3. In der Schlussphase hatte der Tabellenführer sogar noch den Sieg auf dem Fuß, Deljkovic traf jedoch nur die Unterkante der Latte. „Wenn du dreimal führst, willst du natürlich gewinnen. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit. Alles andere wäre nach der Leistung nicht verdient gewesen“, sagte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach. Klarer Sieg für den TSV Meerbusch