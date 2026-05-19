Bückeburg zerlegt den Verfolger

Der VfL Bückeburg gewinnt das Verfolgerduell gegen den TV Neuenkirchen überraschend deutlich mit 6:0. Co-Trainer Michael Evers spricht von einer „geilen Mannschaftsperformance“ und sieht vor allem nach der Pause klare Vorteile für seine Mannschaft.
Der VfL Bückeburg hat im Duell der Spitzenteams der Bezirksliga Hannover Staffel 1 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den direkten Verfolger TV Neuenkirchen setzte sich die Mannschaft mit 6:0 durch und festigte damit Rang drei der Tabelle.
„Das war ein ganz starker Auftritt unserer Mannschaft“, sagte Co-Trainer Michael Evers nach der Partie. Bereits früh brachte Noah-Mattis Bartke die Gastgeber in Führung. „Wir sind früh durch Noah Bartke, der einen Ball beim Neuenkirchener Spielaufbau abfangen und eiskalt abschließen konnte, in Führung gegangen“, schilderte Evers die Szene zum 1:0 in der zweiten Minute.
In der Folge hatte Neuenkirchen zwar mehr Ballbesitz, blieb offensiv jedoch ohne große Durchschlagskraft. „Danach hatte Neuenkirchen ein leichtes optisches Übergewicht“, sagte Evers. Vor allem Jan Hülseberg, Til Mohrmann und Florian Fröhlich hätten „durchaus gefallen“, doch „im letzten Drittel“ sei der Gegner „nicht zwingend genug“ gewesen.
Kurz vor der Pause erhöhte Kieron Pöhler durch eine Einzelaktion auf 2:0. „Für Neuenkirchen verlief die erste Halbzeit etwas unglücklich, ein frühes und spätes Gegentor und dazwischen viele gute Passagen, aber wir waren einfach effektiver“, ordnete Evers die ersten 45 Minuten ein.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gastgeber deutlich sichtbarer. „Im zweiten Abschnitt waren wir dem Gegner dann aber klar überlegen“, sagte Evers. Zunächst traf Alexander Bremer nach Vorarbeit von Marlo Niemann per Heber zum 3:0, anschließend bauten erneut Noah-Mattis Bartke, Lennart Schulz und Luka Rohrbachden Vorsprung weiter aus.
Besonders zufrieden zeigte sich Evers mit der Mentalität seiner Mannschaft. „Wie schon in der Vorwoche haben wir wieder Leidenschaft gezeigt, immer weiter gemacht und die Tore erzielt – geile Mannschaftsperformance.“
Mit nun 59 Punkten behauptet Bückeburg den dritten Tabellenplatz, während Neuenkirchen bei 51 Zählern verbleibt.
VfL Bückeburg – TV Neuenkirchen 6:0
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bennet Blaume, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler (68. Luka Rohrbach), Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (80. Florian John), Christian Paul Schwier, Alexander Bremer (77. Lennart Schulz), Jamie Hese (68. Moritz Dierks), Marlo Niemann - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Cedric Fehse, Nils Willenborg, Richard Sikut, Jan Hülseberg, Rene Kube, Til Mohrmann, Luca-Alexander Feßner (87. Chris Leon Schlüßler), Marcel Luchtmann (46. Sören Schweers), Florian Fröhlich, Marvin Luchtmann - Trainer: Mustafa Cali - Co-Trainer: Timo Lües
Schiedsrichter: Alexander Puchinger
Tore: 1:0 Noah-Mattis Bartke (2.), 2:0 Kieron Pöhler (40.), 3:0 Alexander Bremer (51.), 4:0 Noah-Mattis Bartke (63.), 5:0 Lennart Schulz (81.), 6:0 Luka Rohrbach (87.)