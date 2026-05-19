Bückeburg zerlegt den Verfolger VfL feiert deutlichen 6:0-Erfolg gegen Neuenkirchen von red · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser

Der VfL Bückeburg gewinnt das Verfolgerduell gegen den TV Neuenkirchen überraschend deutlich mit 6:0. Co-Trainer Michael Evers spricht von einer „geilen Mannschaftsperformance“ und sieht vor allem nach der Pause klare Vorteile für seine Mannschaft.

Der VfL Bückeburg hat im Duell der Spitzenteams der Bezirksliga Hannover Staffel 1 ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den direkten Verfolger TV Neuenkirchen setzte sich die Mannschaft mit 6:0 durch und festigte damit Rang drei der Tabelle. „Das war ein ganz starker Auftritt unserer Mannschaft“, sagte Co-Trainer Michael Evers nach der Partie. Bereits früh brachte Noah-Mattis Bartke die Gastgeber in Führung. „Wir sind früh durch Noah Bartke, der einen Ball beim Neuenkirchener Spielaufbau abfangen und eiskalt abschließen konnte, in Führung gegangen“, schilderte Evers die Szene zum 1:0 in der zweiten Minute.

In der Folge hatte Neuenkirchen zwar mehr Ballbesitz, blieb offensiv jedoch ohne große Durchschlagskraft. „Danach hatte Neuenkirchen ein leichtes optisches Übergewicht“, sagte Evers. Vor allem Jan Hülseberg, Til Mohrmann und Florian Fröhlich hätten „durchaus gefallen“, doch „im letzten Drittel“ sei der Gegner „nicht zwingend genug“ gewesen. Kurz vor der Pause erhöhte Kieron Pöhler durch eine Einzelaktion auf 2:0. „Für Neuenkirchen verlief die erste Halbzeit etwas unglücklich, ein frühes und spätes Gegentor und dazwischen viele gute Passagen, aber wir waren einfach effektiver“, ordnete Evers die ersten 45 Minuten ein. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gastgeber deutlich sichtbarer. „Im zweiten Abschnitt waren wir dem Gegner dann aber klar überlegen“, sagte Evers. Zunächst traf Alexander Bremer nach Vorarbeit von Marlo Niemann per Heber zum 3:0, anschließend bauten erneut Noah-Mattis Bartke, Lennart Schulz und Luka Rohrbachden Vorsprung weiter aus.