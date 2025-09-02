– Foto: Sascha Drenth

Bückeburg überrollt Aufsteiger Esperke Klarer 8:1-Erfolg – Dominik Weiß überragt beim Kantersieg

Der VfL Bückeburg hat in der Bezirksliga 1 Hannover ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SV Esperke, einem der Aufsteiger aus der Region Hannover, feierte die Mannschaft von Trainerteam Tobias Hartmann und Marco Kraft einen überlegenen 8:1-Erfolg. Schon früh war die Partie entschieden – zu groß war der Klassenunterschied an diesem Sonntagnachmittag.

Bereits in der Anfangsphase machten die Gäste deutlich, dass sie nichts dem Zufall überlassen wollten. Nach einem energischen Vorstoß über die linke Seite holte Dominik Weiß in der fünften Minute einen Strafstoß heraus, den Alexander Bremer souverän verwandelte. Nur vier Minuten später war Weiß erneut Initiator, als sein Lattenschuss von Jamie Hese zum 0:2 verwertet wurde. Die Bückeburger kontrollierten das Spielgeschehen in der Folge weiter klar und erhöhten nach einem kuriosen Tor von Julian Steierberg in der 25. Minute auf 0:3. Kurzzeitig Hoffnung keimte beim SV Esperke nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Jarmo-Fritz Stichnoth auf – ein Treffer, der in seiner Entstehung dem 0:3 ähnelte, denn auch Bückeburgs Torwart Mario Homeier traf beim Klärungsversuch nur den Gegenspieler.

Nach dem Seitenwechsel spielte jedoch nur noch der VfL. Marcel Buchholz stellte mit einem satten Schuss ins Eck auf 4:1 (53.), bevor ein abgefälschter Distanzschuss von Linus Strauchmann den nächsten Wirkungstreffer für die Gastgeber bedeutete. Die letzten zehn Minuten nutzte Bückeburg dann, um das Ergebnis deutlich in die Höhe zu schrauben: Luka Rohrbach (80.), der überragende Dominik Weiß (87.) und Florian John (89.) sorgten für den 8:1-Endstand. Weiß mit Sahnetag – VfL trotzt Pokalfrust