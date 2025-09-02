Bückeburg überrollt Aufsteiger Esperke

Der VfL Bückeburg hat in der Bezirksliga 1 Hannover ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim SV Esperke, einem der Aufsteiger aus der Region Hannover, feierte die Mannschaft von Trainerteam Tobias Hartmann und Marco Kraft einen überlegenen 8:1-Erfolg. Schon früh war die Partie entschieden – zu groß war der Klassenunterschied an diesem Sonntagnachmittag.
Bereits in der Anfangsphase machten die Gäste deutlich, dass sie nichts dem Zufall überlassen wollten. Nach einem energischen Vorstoß über die linke Seite holte Dominik Weiß in der fünften Minute einen Strafstoß heraus, den Alexander Bremer souverän verwandelte. Nur vier Minuten später war Weiß erneut Initiator, als sein Lattenschuss von Jamie Hese zum 0:2 verwertet wurde. Die Bückeburger kontrollierten das Spielgeschehen in der Folge weiter klar und erhöhten nach einem kuriosen Tor von Julian Steierberg in der 25. Minute auf 0:3.
Kurzzeitig Hoffnung keimte beim SV Esperke nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Jarmo-Fritz Stichnoth auf – ein Treffer, der in seiner Entstehung dem 0:3 ähnelte, denn auch Bückeburgs Torwart Mario Homeier traf beim Klärungsversuch nur den Gegenspieler.
Nach dem Seitenwechsel spielte jedoch nur noch der VfL. Marcel Buchholz stellte mit einem satten Schuss ins Eck auf 4:1 (53.), bevor ein abgefälschter Distanzschuss von Linus Strauchmann den nächsten Wirkungstreffer für die Gastgeber bedeutete. Die letzten zehn Minuten nutzte Bückeburg dann, um das Ergebnis deutlich in die Höhe zu schrauben: Luka Rohrbach (80.), der überragende Dominik Weiß (87.) und Florian John (89.) sorgten für den 8:1-Endstand.
Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus unter der Woche zeigte sich der VfL Bückeburg in starker Verfassung. „Die Mannschaft hat heute ein Super-Spiel gemacht und die richtige Antwort gegeben. Besonders hervorzuheben ist Dominik Weiß, der einen Sahnetag erwischt hat“, lautete das Fazit von Bückeburgs Co-Trainer Michael Evers. Doch nicht nur Weiß überzeugte, auch die Breite des Kaders war ein entscheidender Faktor: Insgesamt kamen sechzehn Spieler zum Einsatz, das Spielsystem funktionierte unabhängig von einzelnen Wechseln.
Mit diesem Kantersieg untermauert Bückeburg seine Ambitionen in der Bezirksliga 1 Hannover und setzt ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. Für den SV Esperke hingegen war es eine Lehrstunde, die zeigt, wie groß der Unterschied zur Spitze der Liga derzeit noch ist.
SV Esperke 1929 – VfL Bückeburg 1:8
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, David Price, Florian Magers (88. Lukas Lohmann), Jarmo-Fritz Stichnoth, Joos Hasenpusch (67. Luis Gähle), Jan-Philipp Heißmeyer, Tobias Joerges (76. Maximilian Vogeler), Nils Pinkel, Timo Stichnoth (70. Luca-Morice Dierks), Alexander Wischnewski (12. Andre Becker), Erik-Miguel Werner - Trainer: André Lapke
VfL Bückeburg: Mario Homeier, Alexander Kummert, Julian Steierberg (75. Jan-Luca Steierberg), Fynn Marzinowski, Dominik Weiß, Marcel Buchholz (60. Linus Maximilian Strauchmann), Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (81. Florian John), Alexander Bremer (70. Luka Rohrbach), Luca Saßmannshausen, Jamie Hese (60. Christian Paul Schwier) - Trainer: Michael Evers - Trainer: Kim Neubert
Schiedsrichter: Nico Uhde
Tore: 0:1 Alexander Bremer (5.), 0:2 Jamie Hese (9.), 0:3 Julian Steierberg (25.), 1:3 Jarmo-Fritz Stichnoth (30.), 1:4 Marcel Buchholz (53.), 1:5 Jan-Philipp Heißmeyer (75. Eigentor), 1:6 Luka Rohrbach (80.), 1:7 Dominik Weiß (87.), 1:8 Florian John (89.)