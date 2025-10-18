Bückeburg reist personell geschwächt nach Leese

Vor dem Auswärtsspiel beim formstarken Aufsteiger TuS Leese steht der VfL Bückeburg vor einer echten Bewährungsprobe. Trainer Kim Neubert muss am elften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover auf gleich neun Stammspieler verzichten – und dämpft deshalb die Erwartungen: „Ich bin nicht ganz so positiv gestimmt wie letzte Woche, da mir nunmehr neun Stammspieler wahrscheinlich ausfallen dieses Wochenende“, sagte er. „Wir mussten das Training schon reduzieren durch Verletzungen, Krankheit und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen bitter.“
Besonders schwer wiegen die jüngsten Ausfälle aus dem Spiel gegen Sudweyhe, als sich Jan-Luca Steierberg (Verdacht auf Kreuzbandriss) und Bastian Evers (Handbruch) verletzten. Nach dem 4:0-Heimsieg, der sportlich überzeugend war, droht Bückeburg also ein Rückschritt durch die dünne Personaldecke. „Wir hatten wirklich gehofft, dass es jetzt in die richtige Richtung geht“, so Neubert, „und dann verletzen sich im Spiel letzte Woche drei Spieler. Das ist schon schade, ein bisschen bitter.“
Leese in Torlaune – VfL mit Respekt
Der Gegner präsentiert sich in starker Form: Der TuS Leese gewann zuletzt mit 6:0 beim SV Heiligenfelde und ist mit 18 Punkten aus zehn Spielen punktgleich mit Neuenkirchen und dicht hinter den Spitzenplätzen. „Leese ist gerade richtig gut drauf, gewinnen ja auch hoch“, warnte Neubert. „Wir fahren da jetzt extrem geschwächt hin, aber wir haben immer noch ein paar gute Kicker auf dem Platz.“
Trotz der schwierigen Ausgangslage glaubt der Trainer an die Moral seiner Mannschaft: „Mit der richtigen Einstellung und ein bisschen Glück und der richtigen Moral, glaube ich, haben wir auch eine Chance, da zu gewinnen.“
Der VfL Bückeburg steht weiterhin auf Platz drei mit 21 Punkten, drei Zähler hinter Spitzenreiter Evesen und zwei hinter Twistringen. Leese, derzeit Sechster, könnte mit einem Sieg an die Spitzengruppe heranrücken. Für Bückeburg hingegen geht es darum, trotz der Personalnot den Kontakt nach ganz oben zu halten – und zu beweisen, dass auch die zweite Reihe liefern kann.