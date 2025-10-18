– Foto: Sascha Drenth

Bückeburg reist personell geschwächt nach Leese Neubert muss auf zahlreiche Stammkräfte verzichten – „Mit Moral und Glück ist etwas möglich"

Vor dem Auswärtsspiel beim formstarken Aufsteiger TuS Leese steht der VfL Bückeburg vor einer echten Bewährungsprobe. Trainer Kim Neubert muss am elften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover auf gleich neun Stammspieler verzichten – und dämpft deshalb die Erwartungen: „Ich bin nicht ganz so positiv gestimmt wie letzte Woche, da mir nunmehr neun Stammspieler wahrscheinlich ausfallen dieses Wochenende“, sagte er. „Wir mussten das Training schon reduzieren durch Verletzungen, Krankheit und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen bitter.“

Besonders schwer wiegen die jüngsten Ausfälle aus dem Spiel gegen Sudweyhe, als sich Jan-Luca Steierberg (Verdacht auf Kreuzbandriss) und Bastian Evers (Handbruch) verletzten. Nach dem 4:0-Heimsieg, der sportlich überzeugend war, droht Bückeburg also ein Rückschritt durch die dünne Personaldecke. „Wir hatten wirklich gehofft, dass es jetzt in die richtige Richtung geht“, so Neubert, „und dann verletzen sich im Spiel letzte Woche drei Spieler. Das ist schon schade, ein bisschen bitter.“ Leese in Torlaune – VfL mit Respekt

Der Gegner präsentiert sich in starker Form: Der TuS Leese gewann zuletzt mit 6:0 beim SV Heiligenfelde und ist mit 18 Punkten aus zehn Spielen punktgleich mit Neuenkirchen und dicht hinter den Spitzenplätzen. „Leese ist gerade richtig gut drauf, gewinnen ja auch hoch", warnte Neubert. „Wir fahren da jetzt extrem geschwächt hin, aber wir haben immer noch ein paar gute Kicker auf dem Platz."