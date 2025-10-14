– Foto: Sascha Drenth

Bückeburg meldet sich eindrucksvoll zurück 4:0 gegen Sudweyhe – starker Auftritt, aber zwei Verletzte trüben die Freude Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Bückeburg TuS Sudweyhe

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der VfL Bückeburg im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe die richtige Reaktion gezeigt. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg kehrte die Mannschaft von Trainer Kim Neubert in die Erfolgsspur zurück und untermauerte ihre Ambitionen in der Bezirksliga 1 Hannover.

Schon früh stellten die Bückeburger die Weichen auf Sieg. In der zwölften Minute traf Jan-Luca Steierberg nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zur Führung, musste kurz darauf aber verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Marcel Buchholz in die Partie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Paul Schwier auf 2:0 (56.). Spätestens nach der Roten Karte für Sudweyhes Maik Behrens (64.) war der Widerstand der Gäste gebrochen. Alexander Bremer (71.) und Joker Jamie Hese (77.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. Neubert lobt Umsetzung und Einsatz – ärgert sich aber über Verletzungen

Trainer Kim Neubert zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, zugleich aber auch nachdenklich: „Wir sind eigentlich sehr zufrieden. War ja auch angekündigt von mir, dass wir gegen Sudweyhe gewinnen werden, weil wir gut gearbeitet hatten. Und letztendlich war es auch so", sagte er. Besonders die Leistung des Gegners hob er hervor: „Sudweyhe war sehr, sehr stark. Muss man ganz ehrlich sagen, die haben gute Fußballer in ihren eigenen Reihen und die haben das sehr gut gemacht. Aber wir hatten einfach auch einen guten Tag und haben alles so abgerufen, was wir trainiert hatten. Deswegen haben wir dann nachher eben auch so hoch gewonnen – und meines Erachtens auch zu Recht."