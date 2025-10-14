Bückeburg meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der VfL Bückeburg im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe die richtige Reaktion gezeigt. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg kehrte die Mannschaft von Trainer Kim Neubert in die Erfolgsspur zurück und untermauerte ihre Ambitionen in der Bezirksliga 1 Hannover.
Schon früh stellten die Bückeburger die Weichen auf Sieg. In der zwölften Minute traf Jan-Luca Steierberg nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zur Führung, musste kurz darauf aber verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Marcel Buchholz in die Partie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Paul Schwier auf 2:0 (56.). Spätestens nach der Roten Karte für Sudweyhes Maik Behrens (64.) war der Widerstand der Gäste gebrochen. Alexander Bremer (71.) und Joker Jamie Hese (77.) schraubten das Ergebnis auf 4:0.
Neubert lobt Umsetzung und Einsatz – ärgert sich aber über Verletzungen
Trainer Kim Neubert zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, zugleich aber auch nachdenklich: „Wir sind eigentlich sehr zufrieden. War ja auch angekündigt von mir, dass wir gegen Sudweyhe gewinnen werden, weil wir gut gearbeitet hatten. Und letztendlich war es auch so“, sagte er. Besonders die Leistung des Gegners hob er hervor: „Sudweyhe war sehr, sehr stark. Muss man ganz ehrlich sagen, die haben gute Fußballer in ihren eigenen Reihen und die haben das sehr gut gemacht. Aber wir hatten einfach auch einen guten Tag und haben alles so abgerufen, was wir trainiert hatten. Deswegen haben wir dann nachher eben auch so hoch gewonnen – und meines Erachtens auch zu Recht.“
Doch die Freude über den klaren Erfolg wurde von zwei Verletzungen überschattet: „Bisschen bitter ist, dass sich zwei Spieler von uns in dem Spiel schwerer verletzt haben und längere Zeit ausfallen. Nochmal Basti Evers mit einem Handbruch und Jan-Luca Steierberg wahrscheinlich was mit dem Kreuzband. Das ist natürlich ein sehr teurer Preis, den wir für den Sieg zahlen mussten. Das muss nicht sein“, so Neubert.
Mit dem siebten Saisonsieg bleibt der VfL Bückeburg (21 Punkte) auf Rang drei hinter dem VfR Evesen (26) und dem SC Twistringen (23). Die Bückeburger festigen damit ihren Platz im Spitzenfeld und gehen mit gestärktem Selbstvertrauen in die kommenden Wochen. Sudweyhe hingegen bleibt nach der klaren Niederlage bei 16 Punkten und fällt auf Platz sieben zurück.
VfL Bückeburg – TuS Sudweyhe 4:0
VfL Bückeburg: Mario Homeier, Alexander Kummert, Jan-Luca Steierberg (13. Marcel Buchholz) (78. Elia Lohmann), Fynn Marzinowski (60. Maximilian Schmidt), Moritz Dierks, Noah-Mattis Bartke (74. Jamie Hese), Julian Steierberg, Bastian Evers, Linus Maximilian Strauchmann, Alexander Bremer (84. Luka Rohrbach), Christian Paul Schwier - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Degenhardt, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Mehmet Yesildag, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Mika Wrage, Leon Behrami, Finn Kastens, Jonas Kehlenbeck - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl
Schiedsrichter: Julius Lempfer
Tore: 1:0 Jan-Luca Steierberg (12.), 2:0 Christian Paul Schwier (56.), 3:0 Alexander Bremer (71.), 4:0 Jamie Hese (77.)
Rot: Maik Behrens (64./TuS Sudweyhe/)