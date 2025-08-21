– Foto: Marcel Eichholz

Bückeburg empfängt Gessel-Leerssen unter Flutlicht VfL-Co-Trainer Michael Evers sieht perfekte Rahmenbedingungen – Gäste reisen nach schwerem Rückschlag an

Im vorgezogenen Spiel des 3. Spieltages der Bezirksliga Staffel 1 trifft der VfL Bückeburg am Donnerstagabend (20 Uhr) im heimischen Jahnstadion auf den FC Gessel-Leerssen. Die Ausgangslage scheint klar: Bückeburg ist mit zwei Siegen ohne Gegentor in die Saison gestartet, während die Gäste nach der Auftaktniederlage zuletzt ihren ersten Punkt einfahren konnten.

Heute, 20:00 Uhr VfL Bückeburg FC Gessel-Leerssen

Für Gessel-Leerssen kommt die Aufgabe beim Tabellenführer allerdings in einer schwierigen Phase. „Wir fahren zum aktuellen Liga-Primus nach Bückeburg unter der Woche, weil bei uns am Wochenende Brokser Markt ist – das ist für uns quasi die fünfte Jahreszeit“, erklärte Trainer Maik Hüneke schmunzelnd. Doch die Stimmung wurde schnell ernst: „Wir haben gegen Heiligenfelde eine schwere Verletzung hinnehmen müssen. Unser Kapitän Jonas Rode hat sich das Kreuzband gerissen. Er ist unser Leader und stärkster Spieler. Ob er die Saison nochmal spielt, steht in den Sternen.“ Die sportliche Herausforderung ist ohnehin groß. „Bückeburg steht nach zwei Spielen mit 6:0 Toren ganz oben. Das macht es für uns nicht leichter. Unser Ansatz wird sein, defensiv gut zu stehen, den Spielfluss zu unterbinden und dann über Konter Nadelstiche zu setzen – quasi Atlético-like“, so Hüneke.