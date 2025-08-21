Bückeburg empfängt Gessel-Leerssen unter Flutlicht

Im vorgezogenen Spiel des 3. Spieltages der Bezirksliga Staffel 1 trifft der VfL Bückeburg am Donnerstagabend (20 Uhr) im heimischen Jahnstadion auf den FC Gessel-Leerssen. Die Ausgangslage scheint klar: Bückeburg ist mit zwei Siegen ohne Gegentor in die Saison gestartet, während die Gäste nach der Auftaktniederlage zuletzt ihren ersten Punkt einfahren konnten.
Heimteam will Serie ausbauen, Gessel-Leerssen setzt auf defensive Stabilität
Für Gessel-Leerssen kommt die Aufgabe beim Tabellenführer allerdings in einer schwierigen Phase. „Wir fahren zum aktuellen Liga-Primus nach Bückeburg unter der Woche, weil bei uns am Wochenende Brokser Markt ist – das ist für uns quasi die fünfte Jahreszeit“, erklärte Trainer Maik Hüneke schmunzelnd. Doch die Stimmung wurde schnell ernst: „Wir haben gegen Heiligenfelde eine schwere Verletzung hinnehmen müssen. Unser Kapitän Jonas Rode hat sich das Kreuzband gerissen. Er ist unser Leader und stärkster Spieler. Ob er die Saison nochmal spielt, steht in den Sternen.“
Die sportliche Herausforderung ist ohnehin groß. „Bückeburg steht nach zwei Spielen mit 6:0 Toren ganz oben. Das macht es für uns nicht leichter. Unser Ansatz wird sein, defensiv gut zu stehen, den Spielfluss zu unterbinden und dann über Konter Nadelstiche zu setzen – quasi Atlético-like“, so Hüneke.
Bückeburgs Co-Trainer Michael Evers blickt dagegen optimistisch auf den Abend. „Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gut gearbeitet, wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung und -intensität und die Jungs brennen auf ihren Einsatz. Die äußeren Bedingungen sind perfekt, der Platz ist super, die Temperaturen angenehm und dann noch unter Flutlicht – Fußballer-Herz, was willst du mehr?“
Personell ist die Lage beim VfL nahezu ideal. „Wir haben fast alle Mann an Bord und somit die Qual der Wahl. Natürlich wollen wir unsere kleine Serie ausbauen und den dritten Sieg einfahren“, betonte Evers. Gleichwohl warnt er vor dem Gegner: „Wir erwarten eine Mannschaft, die in erster Linie darauf bedacht sein wird, die Defensive stabil zu halten und ihre Umschaltaktionen zu nutzen.“
Anstoß ist um 20 Uhr im Bückeburger Jahnstadion.