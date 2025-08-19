Bückeburg bleibt souverän – Sulingen hadert mit ausgelassenen Chancen

Der FC Sulingen musste am zweiten Spieltag der Bezirksliga eine klare Niederlage hinnehmen, konnte dem favorisierten VfL Bückeburg aber über weite Strecken Paroli bieten. Am Ende setzte sich der Gast mit 4:0 durch und untermauerte seine Ambitionen, in dieser Saison im oberen Tabellenbereich eine führende Rolle zu spielen.

Die Gastgeber begannen engagiert und setzten früh offensive Akzente. Bereits in der Anfangsphase verpasste Dennis Könker die Führung, als sein Kopfball nach einer Hereingabe nur den Pfosten traf. „Wenn der Ball drin ist, kann sich das Spiel in eine andere Richtung entwickeln“, meinte Sulingens Trainer Stefan Rosenthal später.

Nach rund 20 Minuten übernahm Bückeburg zunehmend die Kontrolle und nutzte die erste schwächere Phase der Sulingener eiskalt. Zunächst traf Luca Saßmannshausen mit einem technisch sehenswerten Schuss aus rund 20 Metern in den Winkel – ein Treffer, der den Gästen Auftrieb gab. Nur wenige Minuten später erhöhte Alexander Bremer nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0.

„Das war die Phase, in der wir unsere Ordnung verloren haben. Gegen einen Gegner wie Bückeburg wird man dafür sofort bestraft“, analysierte Rosenthal. Bis zur Pause konnte Sulingen den Rückstand stabil halten, kam aber offensiv kaum mehr zur Entfaltung.

Bückeburg nutzte die erste Schwächephase der Gastgeber konsequent aus. „Genau diese Effizienz zeichnet uns aus“, erklärte Bückeburgs Co-Trainer Michael Evers. „Wir haben vielleicht nicht 15 Chancen, aber die, die wir haben, nutzen wir konsequent. Das ist ein Entwicklungsschritt, den wir im Vergleich zum Vorjahr gemacht haben.“

Sulingen drückt nach der Pause – verpasst aber die Wende

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Hausherren erneut mutiger. Mehrfach bot sich die Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Maksim Dittmann prüfte Bückeburgs Torhüter mit einem Schuss aus kurzer Distanz, Christian Zerfowski vergab freistehend vor dem Tor. „Bis zur 80. Minute hatte Bückeburg kaum Offensivaktionen. Wir waren gut im Spiel, hätten aber zwingend das 1:2 machen müssen“, haderte Rosenthal. Sulingen hat uns in dieser Phase ordentlich beschäftigt“, räumte Evers ein. „Wir mussten tief stehen und sehr aufmerksam verteidigen. Wenn sie das 1:2 machen, kann es noch einmal richtig eng werden.“

Dass Bückeburg dennoch ohne Gegentor blieb, wertete Evers als Beleg für die mannschaftliche Geschlossenheit: „Wir haben als Team gut verteidigt, jeder hat für den anderen mitgearbeitet. Gerade in solchen Drucksituationen sieht man, dass wir gereift sind.“

Die vergebenen Chancen rächten sich in der Schlussphase. Nach einem Abpraller war es Joker Jamie Hese, der aus kurzer Distanz auf 3:0 stellte. Kurz darauf sorgte Bastian Evers für den Höhepunkt des Abends: Mit einem dynamischen Solo über die rechte Seite ließ er mehrere Gegenspieler stehen und vollendete technisch stark zum 4:0. Selbst Sulingens Trainer spendete anerkennenden Beifall: „Das war eine herausragende Einzelleistung, die zeigt, welche Qualität Bückeburg hat.“ „Das war ein Tor, das man nicht alle Tage sieht“, sagte Co-Trainer Michael Evers über den Treffer seines Goalgetters. „Bastian hat gezeigt, dass er den Unterschied machen kann.“

Stimmen zum Spiel – Lob trotz Niederlage

Trotz des ernüchternden Ergebnisses zeigte sich Rosenthal mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Das 0:4 liest sich deutlich, aber es spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir haben vieles gut gemacht, uns nur in entscheidenden Momenten nicht belohnt.“ Besonders die junge Sulingener Mannschaft habe, so Rosenthal, „viel gelernt und gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann“.

Auch der Bückeburger Co-Trainer Michael Evers sah eine intensive Partie: „Es war ein wildes Spiel mit vielen Offensivaktionen. Wir waren in den entscheidenden Szenen einfach abgezockter und haben unsere Chancen konsequent genutzt. Genau das macht eine Spitzenmannschaft aus.“ Gleichzeitig fand er lobende Worte für den Gegner: „Sulingen hat mutig gespielt, sich Chancen herausgearbeitet und uns phasenweise unter Druck gesetzt. Es ist keineswegs so, dass das Ergebnis die Kräfteverhältnisse auf dem Platz widerspiegelt.“

Ausblick

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel kletterte der VfL Bückeburg an die Tabellenspitze. „Sechs Punkte aus zwei Spielen sind natürlich ein Traumstart“, so Evers. „Aber wir wissen auch, dass die Saison lang ist. Unser Ziel muss sein, Woche für Woche diese Stabilität auf den Platz zu bringen.“

Sulingen rangiert nach dem Auftakterfolg gegen Heiloigenfelde mit drei Punkten im Mittelfeld. Rosenthal bleibt optimistisch: „Es macht Spaß, dieser jungen Mannschaft zuzusehen. Wenn wir uns weiter so entwickeln, werden wir die nötigen Punkte holen.“