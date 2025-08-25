Bückeburg bleibt makellos – 3:0 gegen Gessel-Leerßen

Der VfL Bückeburg hat am Donnerstagabend seine weiße Weste gewahrt und den FC Gessel-Leerßen im heimischen Jahnstadion souverän mit 3:0 besiegt. Bereits in der 12. Minute brachte Bastian Evers die Gastgeber mit einem satten Distanzschuss in Führung. In der 56. Minute erhöhte Marcel Buchholz auf 2:0, ehe Florian John in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.
Tabellenführung gefestigt – VfL bleibt nach drei Spielen ohne Gegentor
„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hätten schon in den ersten Minuten in Führung gehen können“, erklärte Co-Trainer Michael Evers nach der Partie. „Dass Bastian dann aus der Distanz trifft, war der Dosenöffner, den wir gebraucht haben.“
Trotz der frühen Dominanz verpasste es der VfL, die Führung schnell auszubauen. „Wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert, aber der Gegner hat mit viel Leidenschaft verteidigt. Gessel-Leerßen hat uns das Leben wirklich schwer gemacht“, so Evers. „Es war ein Geduldsspiel – am Ende haben wir die Räume genutzt und verdient nachgelegt.“
Besonders das 2:0 von Marcel Buchholz bezeichnete Evers als „eine Szene, die uns Ruhe gebracht hat. Danach hatten wir das Spiel endgültig im Griff.“ Dass John in der Nachspielzeit noch traf, sah der Co-Trainer als „Belohnung für unsere Offensivarbeit. So ein Tor tut immer gut – auch für die Stimmung in der Mannschaft.“
In der Tabelle bleibt der VfL Bückeburg mit drei Siegen aus drei Spielen und 9:0 Toren weiterhin Spitzenreiter. „Es ist schön, dass wir uns oben festsetzen können, aber wir wissen, dass das nur eine Momentaufnahme ist“, sagte Evers. „Entscheidend ist, dass wir Woche für Woche konzentriert auftreten und unsere Leistung abrufen. Dann werden wir auch weiter erfolgreich sein.“