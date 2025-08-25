– Foto: Marcel Eichholz

Bückeburg bleibt makellos – 3:0 gegen Gessel-Leerßen Evers lobt Leidenschaft des Gegners und spricht von „hochverdientem Erfolg"

Der VfL Bückeburg hat am Donnerstagabend seine weiße Weste gewahrt und den FC Gessel-Leerßen im heimischen Jahnstadion souverän mit 3:0 besiegt. Bereits in der 12. Minute brachte Bastian Evers die Gastgeber mit einem satten Distanzschuss in Führung. In der 56. Minute erhöhte Marcel Buchholz auf 2:0, ehe Florian John in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr VfL Bückeburg Bückeburg FC Gessel-Leerssen Gessel-L 3 0 Abpfiff Tabellenführung gefestigt – VfL bleibt nach drei Spielen ohne Gegentor

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hätten schon in den ersten Minuten in Führung gehen können“, erklärte Co-Trainer Michael Evers nach der Partie. „Dass Bastian dann aus der Distanz trifft, war der Dosenöffner, den wir gebraucht haben.“ Trotz der frühen Dominanz verpasste es der VfL, die Führung schnell auszubauen. „Wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert, aber der Gegner hat mit viel Leidenschaft verteidigt. Gessel-Leerßen hat uns das Leben wirklich schwer gemacht“, so Evers. „Es war ein Geduldsspiel – am Ende haben wir die Räume genutzt und verdient nachgelegt.“