Büchlberg: Frischer Wind nach Fast-Abstieg Nach dem Fast-Abstieg in die A-Klasse vermeldet der ehemalige Kreisligist zehn Neuzugänge - auch um die Reserve nachhaltig zu stärken von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten vom FC Büchlberg (hinten v.l.): Neu-Trainer Marco Peter, Spielertrainer Maxi Maier, Jonas Wimmer, René Reidl, Julian Klement, Robin Fischer, Marco Haidl, Benedikt Hasenöhrl, (vorne v.l.) Jakob Philipp, Johannes Erber, Kimi Poindecker und Jonas Dursun. – Foto: FC Büchlberg

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Den Sturz in die A-Klasse konnte der ehemalige Kreisligist gerade noch verhindern. In der Relegation wurde der Klassenerhalt mit Siegen gegen Hinterschmiding und Wegscheid nachträglich gesichert. Die Verantwortlichen um Teammanager Benedikt Hasenöhrl haben diesen Schuss vor den Bug jedoch verstanden, weshalb sie einige neuer Spieler an Land gezogen haben - um die Kreisklasse langfristig zu sichern und die zuletzt abgemeldete Reserve wieder aufleben zu lassen.

Die Zuänge: Marco Peter (Trainer/vom FC Ruderting), Jonas Wimmer (FC Tiefenbach), Julian Klement (SV Prag), Marco Haidl, Jakob Philipp (beide TSV Waldkirchen), René Reidl, Robin Fischer, Johannes Erber, Kimi Poindecker, Jonas Dursun (alle reaktiviert) Mit Trainer Marco Peter also zehn neue Kadermitglieder für den FC Büchlberg, eine erstaunliche Anzahl. Somit kann der FCB aber sicherstellen, dass die Zweitvertretung, die Teammanager Hasenöhrl als "essenziell" beschreibt, "damit alle, die Spaß am Fußball haben, kicken können". Damit beim Kreisklassisten Breitensport in seiner Reinform (wieder) möglich ist, haben die Verantwortlichen alles gegeben, sich umgeschaut, um gehört und die eigenen Spieler mit ins Boot geholt. Einige der künftigen Reservespieler haben schon einige Zeit nicht mehr gespielt, möchten nun aber wieder voll angreifen. Anderer sind bereits so weit, dass sie in der Vorbereitung bei der 1. Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.





Und dann sind da noch die zwei Burschen, mit denen Neu-Trainer Peter, der übrigens auch in der Zweiten auflaufen wird, sofort plant. Nämlich Jakob Philipp und Marco Haidl, die beide von der A-Jugend des TSV Waldkirchen kommen - und nicht nur deshalb "bestens geschult" sind. Zwei Talente, die es zu fordern und fördern gilt. Einen Schritt weiter sind bereits Jonas Wimmer und Julian Klement, die in Tiefenbach bzw. Prag bereits Herrenluft schnuppern konnten. Der FC Büchlberg sieht sich alles in allem gerüstet - dafür, dass in dieser Saison der Sturz in die A-Klasse erst gar nicht droht...

