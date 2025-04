Büchig vor der Meisterschaft

Auf den wichtigen Sieg in Menzingen folgte für den FC Flehingen ein wunderbares Osterwochenende. Am letzten Samstag setzte man sich im sechsten Anlauf zum ersten Mal die Krone im Kreispokal auf. Das 4:1 gegen A-Ligist Rheinhausen dürfte auch nochmal Schwung für den Ligaendspurt geben. Dieser beginnt jetzt mit dem Spiel gegen Hambrücken. „Am Sonntag fahren wir zum FV Hambrücken. Für mich ist es überraschend, dass eine Mannschaft wie Hambrücken da unten drinsteckt. Wir müssen nach dem erfolgreich Pokalerfolg am Sonntag den Schalter wieder auf die Liga umlegen und das ganze Selbstvertrauen und die Art, wie wir Fußball gespielt haben, in Hamrücken auf den Platz bringen, um dort zu bestehen. Ich freue mich auf ein interessantes Spiel in Hambrücken“, blickt Vasilios Rosilovalis voraus.

Im wichtigen Duell mit Karlsdorf unterlag der FV Hambrücken 0:2. Dabei blieb der FVH zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. „Gegen Karlsdorf konnten wir unglücklicherweise keine Punkte holen. Lange Zeit waren wir die Mannschaft, die das Spiel kontrolliert hat und am Ende entscheiden leider individuelle Fehler das Spiel zum ungünstigsten Ergebnis. Dadurch stehen wir in den letzten Spielen nun unter Zugzwang“, berichtete Robin Käpplein. So ist die tabellarische Lage nochmals schwieriger geworden, liegt man doch nun schon vier Zähler hinter Rang elf. Kann man das Blatt gegen Flehingen wenden? „Jetzt wartet der frisch gekrönte Pokalsieger aus Flehingen auf uns, welcher durch den Titel mit gestärktem Selbstvertrauen zu uns fahren wird. Wir haben die letzten beiden Wochen genutzt und uns intensiv auf das kommende Spiel vorbereitet. Ziel ist es natürlich, nach dem Spiel an Karlsdorf aufgeschlossen zu haben“, weiß Käpplein, das sein Team Punkte braucht.

Mit einem weiteren Sieg sprang der TuS Mingolsheim auf Rang drei. „Wir waren von Beginn an voll im Spiel und haben direkt das Heft in die Hand genommen. Das frühe 1:0 hat uns da natürlich in die Karten gespielt. Im Spiel gegen den Ball haben wir immer wieder zu einfache Fehler gemacht, wodurch Untergrombach auch das ein oder andere Mal gefährlich vor unser Tor gekommen ist. Mit dem Doppelschlag kurz vor und nach der Halbzeit war das Spiel entschieden. Dass wir zum Ende des Spiels noch ein Gegentor hinnehmen mussten, ärgert mich. Unter dem Strich aber ein auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg“, kommentierte Kai Schrumpf das 4:1 in Untergrombach.

Auf das Duell mit dem Letzten folgt nun der Vergleich mit dem Spitzenreiter. Darauf freut sich Schrumpf: „Am Wochenende dürfen wir zu Hause den Ligaprimus aus Büchig willkommen heißen. Büchig ist aktuell seit sieben Spielen in der Kreisliga ohne Punktverlust und hat die Chance, am Wochenende bei uns die Meisterschaft zu feiern. Dementsprechend motiviert werden die Gäste ans Werk gehen. Wir gehen mit einer breiten Brust ans Werk, da wir in der Rückrunde auch noch ungeschlagen sind, und wollen dem Spitzenreiter einen heißen Kampf bieten.“

Auch in Forst konnte der SV Büchig einen Sieg feiern. Dabei fielen alle drei Treffer beim 2:1-Sieg erst in der Schlussphase, der Kickers-Siegtreffer sogar in der Nachspielzeit.

Mit 18 Punkten Vorsprung bei noch sechs Spielen ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Rückkehr in die Langesliga feststeht – vielleicht schon in Mingolsheim? „Mit dem kommenden Gegner TuS Mingolsheim erwartet ich vermutlich das schwierigste Auswärtsspiel dieser Saison. Der TuS war für uns persönlich im Hinspiel eine ganz unbequem zu bespielende Mannschaft, die uns alles abverlangt hat, daher gehe ich auch von einem ähnlichen Rückspielniveau aus. Wir fahren nach Mingolsheim, um voll aus Sieg zu spielen und den Aufstieg perfekt zu machen. Wir haben sechs verbleibende Spiele und wollen die maximale Anzahl von Punkte erreichen“, will Benjamin Dauenhauer die imposante Serie weiter ausbauen.

PROGNOSE:

Büchig wird sich knapp durchsetzen und den Aufstieg feiern.