Büchig erwartet Karlsdorf

Einen 2:0-Vorsprung verspielte Karlsdorf in Untergrombach und musste sich so mit einem Remis begnügen. „Wir haben einen sehr guten Start in das Spiel erwischt. Wir gehen früh mit 2:0 in Führung und verpassen im Anschluss, das 3:0 nachzulegen. Untergrombach kämpfte sich dann bis zu Halbzeitpause zurück ins Spiel und hätte durchaus da schon den Anschlusstreffer erzielen können. Dieser sollte dann früh in Halbzeit zwei fallen. Man spürte förmlich den Willen jedes einzelnen Untergrombachers, dieses Spiel drehen zu wollen. Gestärkt wurde dieser durch den lange Verletzten Ploch, bei dessen Einwechselung alle Zuschauer sich vom Platz erhoben und applaudierten. Er sollte es auch sein, der den Ausgleich erzielte. Was wir uns ankreiden lassen müssen, ist, dass wir nach dem schnellen 0:2 uns auf unsere Qualität verlassen und dabei die Grundtugenden vermissen lassen haben. So holt man in der Kreisliga nicht viele Punkte. Die Punkteteilung geht daher absolut in Ordnung“, kommentierte Maximilian Löchner das Remis. Nach dem Gastspiel beim Tabellenletzten ist der FCK nun beim Ligaprimus gefordert – eine ganz andere Aufgabe, wie Löchner weiß: „Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Jetzt fahren wir im dritten Auswärtsspiel in Folge zum Tabellenführer und Aufsteiger nach Büchig. Ich glaube, dass jedem klar ist, wie die Rollen verteilt sind. Wir werden einen Sahnetag benötigen, um dort Punkte entführen zu können.“

Nach dem Pokalrausch folgte für den FC Flehingen wieder die harte Ligaarbeit. „Am Sonntag gelang uns in der 90. Minute das 1:0 und somit haben wir die drei Punkte mitnehmen können aus Hambrücken. Leider war das von uns kein gutes Spiel, aber vor ein paar Wochen wäre so ein Spiel gegen uns gelaufen und jetzt haben wir es gewonnen“, berichtete Vasilios Rosilovalis vom 1:0 in Hambrücken.

Damit dürfte der FCF den entscheidenden Schritt getan haben, um auch nächstes Jahr Kreisligist zu sein. Ausklingen lassen will Rosilovalis die Saison deswegen indes nicht: „Gegen den TuS Mingolsheim muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Wir müssen ruhiger am Ball sein, einfache Entscheidungen treffen in unserem Spiel und uns an den Plan halten, damit wir gegen starke Mingolsheimer punkten können.“

„Bevor ich auf das Spiel eingehe, möchte ich Büchig auch nochmals auf diesem Wege recht herzlich zum Aufstieg in die Landesliga gratulieren. Wer solch eine konstante Saison spielt, der hat es am Ende verdient ganz oben zu stehen“, schickte Kai Schrumpf zunächst Grüße an den Meister. Dann befasste er sich mit der 1:3-Niederlage gegen die Kickers: „Büchig ist nach einem Eckball mit 1:0 in Führung gegangen und erst nach dem Führungstor haben wir angefangen, unseren Matchplan aufs Feld zu bekommen. Das wurde dann gegen Ende der ersten Halbzeit in unserer besten Phase des Spiels mit dem Ausgleich belohnt. In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, mussten aber direkt in der 50. Minute das 1:2 hinnehmen. Danach sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, die wir die letzten Wochen in der Form nicht gemacht haben. Dadurch standen wir defensiv nicht gut und konnten im Offensivspiel auch keinen wirklichen Druck mehr entwickeln.“ Einen Aspekt fügte Schrumpf noch an: „Normalerweise äußere ich mich nicht zu der Schiedsrichterleistung. Was wir letztes Wochenende aber erleben durften, hat in meinen Augen in der Kreisliga, wenn der Erste gegen den Dritten spielt, nichts verloren.“

In Flehingen will Schrumpf wieder Punkte sammeln: „Am kommenden Wochenende fahren wir zum Auswärtsspiel nach Flehingen. Wir stellen uns auf eine sehr enge Kiste ein, wie im Hinspiel, als wir erst kurz vor Ende das Spiel für uns entscheiden konnten. Flehingen wird mit reichlich Rückenwind durch die letzten drei Siege aufspielen und wir wollen versuchen, nach der ersten Niederlage in der Rückrunde direkt wieder eine Serie zu starten. Kleinigkeiten werden dieses Spiel entscheiden.“

Mingolsheim bleibt mit einem Sieg im Rennen um Rang zwei dabei.