Büchig entscheidet umkämpftes Derby knapp für sich.

In Anbetracht des enorm ausgedünnten Kaders des Karlsruher SV (vom schon zuvor dezimierten Aufgebot des vorherigen Sonntagsspiels mussten weitere sechs Akteure ersetzt werden) stellte sich die Mannschaft im nachgeholten Treffen bei den Nachbarn aus Büchig praktisch von selbst auf. Bei dieser wenig verheißungsvollen Ausgangslage war durchaus zu befürchten, ziemlich arg unter die Räder zu kommen. Was die KSV-Jungs dann aber an Energie und Mentalität auf den Platz brachten, war aller Ehren wert. Mit Einsatzbereitschaft und großartigem Teamgeist legten sie die Grundlage für eine zuvor nicht erwartete Ausgeglichenheit in einem Match, das bis zur Schlusssekunde spannend blieb.

Als nach vier Minuten Marcel Kanoukov am KSV-Torhüter aus fünf Metern gescheitert war, schien sich die Prognose bereits zu bestätigen. Die Gäste bissen sich indessen kampfkräftig in die Partie und ließen zu aller Überraschung eine halbe Stunde lang keine VSV-Torchance zu, erarbeiteten sich im stattdessen ihrerseits Einschussgelegenheiten. So spielte sich Lukas Eckert bis zur Grundlinie durch, die Hereingabe schoss Bjarne Waßmuth dann vorbei (9.). Schon in der 13. Minute zwang den bis dahin auffälligen Rekonvaleszenten Hassan Hout eine erneute Verletzung zur Aufgabe. Aber auch sein Nachfolger Viktor Seibert blieb nicht lange und verließ angeschlagen wieder das Feld (24.). Die Truppe von Christian Stumpf hielt trotz allem weiter gut mit und zwang gar VSV-Keeper Giuliano Israel zum Engreifen. Zuerst parierte er einen Abschluss von Jonas Klodwig (32.), dann entschärfte er einen prima Schuss von Eckert, während zwei folgende Nachschussmöglichkeiten von den Vorderleuten wegverteidigt werden konnten (34.). Auf der anderen Seite waren auch die KSV-ler aufmerksam, als sie im Fünfer eine Linksflanke einsatzfreudig stumpf machten (36.). Wenig später stand das aus KSV-Sicht erfreuliche torlose Remis zur Pause fest.