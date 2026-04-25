Büchig entscheidet umkämpftes Derby knapp für sich.

In Anbetracht des enorm ausgedünnten Kaders des Karlsruher SV (vom schon zuvor dezimierten Aufgebot des vorherigen Sonntagsspiels mussten weitere sechs Akteure ersetzt werden) stellte sich die Mannschaft im nachgeholten Treffen bei den Nachbarn aus Büchig praktisch von selbst auf. Bei dieser wenig verheißungsvollen Ausgangslage war durchaus zu befürchten, ziemlich arg unter die Räder zu kommen. Was die KSV-Jungs dann aber an Energie und Mentalität auf den Platz brachten, war aller Ehren wert. Mit Einsatzbereitschaft und großartigem Teamgeist legten sie die Grundlage für eine zuvor nicht erwartete Ausgeglichenheit in einem Match, das bis zur Schlusssekunde spannend blieb.
Als nach vier Minuten Marcel Kanoukov am KSV-Torhüter aus fünf Metern gescheitert war, schien sich die Prognose bereits zu bestätigen. Die Gäste bissen sich indessen kampfkräftig in die Partie und ließen zu aller Überraschung eine halbe Stunde lang keine VSV-Torchance zu, erarbeiteten sich im stattdessen ihrerseits Einschussgelegenheiten. So spielte sich Lukas Eckert bis zur Grundlinie durch, die Hereingabe schoss Bjarne Waßmuth dann vorbei (9.). Schon in der 13. Minute zwang den bis dahin auffälligen Rekonvaleszenten Hassan Hout eine erneute Verletzung zur Aufgabe. Aber auch sein Nachfolger Viktor Seibert blieb nicht lange und verließ angeschlagen wieder das Feld (24.). Die Truppe von Christian Stumpf hielt trotz allem weiter gut mit und zwang gar VSV-Keeper Giuliano Israel zum Engreifen. Zuerst parierte er einen Abschluss von Jonas Klodwig (32.), dann entschärfte er einen prima Schuss von Eckert, während zwei folgende Nachschussmöglichkeiten von den Vorderleuten wegverteidigt werden konnten (34.). Auf der anderen Seite waren auch die KSV-ler aufmerksam, als sie im Fünfer eine Linksflanke einsatzfreudig stumpf machten (36.). Wenig später stand das aus KSV-Sicht erfreuliche torlose Remis zur Pause fest.
Nach dem Wechsel sorgte Eckert mit einem überraschend möglichen, aber erfolglosen Lüpferversuch gleich für die erste nennenswerte Aktion (47.). Praktisch mit dem Gegenzug gingen die Stutenseer in Führung. Einer schönen Rechtsflanke an den zweiten Pfosten von Piet Moysich schenkten die Waldstädter nicht die nötige Aufmerksamkeit und erlaubten M. Kanoukov einen kraftvollen Kopfball gegen die Laufrichtung des machtlosen Christian Becker zum 1:0 (48.). Aber auch danach hatte der VSV-Mühe mit den nicht nachlassenden Nordsternlern, die auch die erste Chance nach dem Rückstand verzeichneten. Michael Held setzte mit einer Kopfballvorlage Eckert in Szene, der einen Meter vor dem Pfosten aber das Ziel knapp verfehlte (61.). Beim Gegenangriff rutschte Julian Böhm nur um Zentimeter an einer Hereingabe vorbei (62.). Die Chance zur Vorentscheidung vergab M. Kanoukov in der 71. Minute, als er einen Flankenball aus vier Metern über den Kasten setzte. Wenig später verpasste der VSV erneut den zweiten Treffer, als ein Kopfball knapp über den Balken flog (76.). Die Gäste hielten aber immer noch mit und kämpften verbissen um das eine Tor. Ein Freistoß von Waßmuth bereitete dann Israel einige Probleme, doch war bei dem kurzzeitig freien Ball kein KSV-ler zur Stelle (87.). Dann avancierte Israel aber zum Matchwinner. Als sich Eckert energisch und ohne Ballverlust durchgesetzt hatte, wehrte er dessen Schuss aus kurzer Distanz am ersten Pfosten reflexartig ab (90.). Wenig später jubelten die Gastgeber über hart erkämpfte drei Punkte, während sich auch die tapferen Geschlagenen den verdienten Applaus ihrer Anhängerschaft für einen nicht in dieser Weise erwarteten, tollen Auftritt abholten.
Nun geht es am Sonntag (mit wem eigentlich?) gegen den Aufsteiger DJK Durlach, gegen den man aus dem Hinspiel (2:2) noch etwas gut zu machen hat. Leicht wird’s freilich nicht (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).