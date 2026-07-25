Büchen/Siebeneichener SV testet beim TSV Curslack-Neuengamme Verbandsligist Süd Schleswig-Holstein tritt am heutigen Samstag um 14 Uhr an. von Isaija Zecevic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Samstag, 14 Uhr: Diesen Termin sollten sich die Fans vom Büchen/Siebeneichener SV merken. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Der Büchen/Siebeneichener SV aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein bestreitet am Samstag ein Testspiel beim TSV Curslack-Neuengamme aus der Landesliga Hansa. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Für den BSSV ist die Partie ein wichtiger Härtetest in der laufenden Vorbereitung. Nach intensiven Trainingseinheiten will die Mannschaft unter Wettkampfbedingungen Abläufe festigen und die Form überprüfen. Der TSV Curslack-Neuengamme bietet dabei einen Gegner aus einer höheren Liga, der den Büchenern alles abverlangen wird. Gerade in solchen Spielen kann der BSSV zeigen, wie weit das Team bereits ist und welche Spieler sich für die kommenden Pflichtaufgaben empfehlen.

Das Duell verspricht einen spannenden Vergleich zweier ambitionierter Teams, bei dem der Fokus klar auf den Gästen liegt: Der Büchen/Siebeneichener SV will sich gegen den Landesligisten behaupten und Selbstvertrauen für die Saison sammeln. Vor Ort können Fans außerdem per Liveticker die Daheimgebliebenen live mitnehmen – schon das Melden der Tore reicht aus; dafür gibt es sogar 10 Punkte für das Prämiensystem im Shop.

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