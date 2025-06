Budweis Cup 2025 – Bronze für die A-Jugend

Budweis – Mit einer herausragenden Teamleistung hat die A-Jugend der JFG Schwarze Laber beim diesjährigen Budweis Cup 2025 in der tschechischen Stadt České Budějovice (Budweis) für Aufsehen gesorgt. Beim international stark besetzten Turnier sicherte sich das Team am 29. Juni 2025 nach einem dramatischen Spiel um Platz drei den 3. Rang – und das, ohne in der regulären Spielzeit auch nur ein einziges Spiel zu verlieren.

Die Mannschaft der JFG Schwarze Laber trat gegen Gegner aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn an. Die Bilanz nach sechs Spielen: drei Siege, drei Unentschieden, 0 Niederlagen und nur zwei Gegentore – ein überaus starkes Ergebnis auf internationalem Terrain.