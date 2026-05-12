Budissa-Wochenende mit Landespokal und Familienspieltag

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Die FSV Budissa Bautzen steht vor einem sportlich abwechslungsreichen Wochenende. Mit der Endrunde um Landespokal der D-Junioren am Samstag sowie dem Heimspielfinale der 1. Männermannschaft am Sonntag erwartet die Zuschauer an zwei Tagen hochklassiger Fußball im Nachwuchszentrum Humboldthain und auf der Müllerwiese.

Den Auftakt bildet am Samstag, 16. Mai, die Endrunde um den Landespokal der D-Junioren im Nachwuchszentrum Humboldthain. Das Turnier beginnt 10 Uhr und wird in Turnierform ausgetragen.

An der Endrunde nehmen der Chemnitzer FC, der FC Erzgebirge Aue, die FSV Budissa Bautzen, der JFV Neuseenland, der Radeberger SV, die SG Dynamo Dresden, Soccer for Kids Dresden sowie der VfB Auerbach teil. Damit gastieren mehrere der leistungsstärksten Nachwuchsmannschaften Sachsens in Bautzen.

Am Sonntag, 17. Mai, folgt anschließend das Heimspielfinale der 1. Männermannschaft auf der Müllerwiese. Gegner der FSV Budissa Bautzen ist Germania Halberstadt. Der Anstoß erfolgt 14 Uhr. Präsentiert wird der Spieltag von der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH, die den Familienspieltag gemeinsam mit Budissa Bautzen begleitet und unterstützt.

Bereits 10.30 Uhr öffnet das Stadion seine Tore. 11 Uhr empfängt die Budissa-U15 den Radebeuler BC. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Maskottchenrennen, Hüpfburg, Bastelstraße, Torwand, Zumba-Angeboten sowie weiteren Aktionen für Kinder und Familien. Ergänzt wird das Angebot durch Präsentationsstände der Energie- und Wasserwerke Bautzen sowie der Diakonie. Bis 13 Uhr ist der Eintritt frei.

Fußballwochenende für die ganze Familie

Mit Nachwuchsfußball auf Landesebene, dem Saisonabschluss der 1. Männermannschaft sowie zahlreichen Angeboten für Kinder und Familien erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Fußballwochenende in Bautzen.