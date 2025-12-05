Budissa Bautzen stemmt sich trotz Platzverweis zum wichtigen Heimsieg

In der NOFV-Oberliga Süd wurde heute der 15. Spieltag mit einem leidenschaftlich geführten Duell eröffnet, in dem Budissa Bautzen eindrucksvoll zeigt, wie sehr Wille und Widerstandskraft Spiele prägen können.

Der Auftakt ins Spiel ist ein Versprechen an die Zuschauer, dass dieser Abend reich an Emotionen sein würde. Bereits in der siebten Minute bringt Karl-Ludwig Zech die Hausherren in Führung – ein früher Treffer, der Bautzen Sicherheit gibt und Auerbach sofort unter Zugzwang setzt. Doch die Dynamik ändert sich, als Budissa in der 38. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen muss: Steve Schröder sieht die Rote Karte, und plötzlich stehen die Gastgeber vor einer langen, komplizierten Aufgabe. Fast im direkten Anschluss nutzt Cedric Graf diese Unruhe und erzielt nach 39 Minuten den Ausgleich für den VfB Auerbach. Die Partie kippt atmosphärisch, Auerbach riecht die Chance, das dezimierte Bautzen zu überrennen. Doch stattdessen wächst der FSV an der eigenen Unterzahl. Mit enormem Einsatz, disziplinierter Ordnung und einer bemerkenswerten Effektivität gelingt Bautzen in der Schlussphase der erneute Umschwung. Zunächst trifft Toni Orosz in der 74. Minute zum 2:1 – ein Treffer, der den emotionalen Kern dieses Spiels markiert. Nur fünf Minuten später setzt Theo Schäller mit dem 3:1 den Endpunkt unter einer Leistung, die Mut, Moral und Zielstrebigkeit vereint. ---

Das absolute Highlight des Spieltags: Tabellenführer Freital trifft auf Verfolger RSV Eintracht 1949. Während Freital am vergangenen Wochenende wegen Spielabsage nicht eingriff, fegte der RSV den FC Einheit Rudolstadt mit einem beeindruckenden 5:0 vom Platz. Besonders die Offensivreihe machte Eindruck. Freital wird sofort auf Betriebstemperatur sein müssen, wenn die eigene Serie an der Tabellenspitze weiter Bestand haben soll. Für die Eintracht bietet sich die Chance, den Titelkampf noch enger zu machen. ---

Rudolstadt steht nach dem deutlichen 0:5 beim RSV Eintracht unter Druck. Der Auftritt war geprägt von geringer Gegenwehr in der Defensive. Grimma hingegen kam am Wochenende nicht zum Einsatz – die Partie gegen Plauen fiel aus. Beide Teams suchen Stabilität, doch Rudolstadt muss zu Hause ein anderes Gesicht zeigen. Grimma steckt im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Dieses Duell ist für beide richtungsweisend. ---

Plauen empfängt den BFV 08 nach einer Zwangspause. Der VFC konnte zuletzt keine Fehlersuche betreiben, sondern musste das ausgefallene Spiel in Grimma abhaken. Bischofswerda dagegen holte mit dem 1:1 gegen Krieschow einen wertvollen Zähler. Besonders die schnelle Reaktion auf Rückschläge – so wie der unmittelbare Ausgleich – spricht für moralische Widerstandsfähigkeit. Plauen bleibt in Reichweite der oberen Plätze, doch der BFV reist mit dem klaren Ziel an, sich von den Abstiegsrängen zu lösen. ---

Krieschow sammelte beim 1:1 in Bischofswerda einen Punkt, sicherte sich aber eindeutig weniger, als möglich gewesen wäre. Der schnelle Ausgleich von Andy Hebler war stark, doch danach mangelte es an Entschlossenheit. Lok Stendal wiederum hatte spielfrei und steckt tief im Tabellenkeller fest. Die Pause kann helfen, aber der Druck wächst. Krieschow weiß, dass ein Sieg nötig ist, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren – und die Favoritenrolle ist klar verteilt. ---

Sandersdorf will nach der Spielabsage in Stendal dort weitermachen, wo die Mannschaft zuvor in beeindruckender Form aufgehört hatte: dem 5:0-Sieg über Bischofswerda. Glauchau reist jedoch mit Rückenwind an: Ein 2:0 gegen Wernigerode zeigte defensive Stabilität und klare Angriffe. Beide Teams haben derzeit Selbstvertrauen – und beide brauchen Punkte, um im Mittelfeld nicht abzustürzen. Ein Duell mit offenem Ausgang. ---

Wernigerode verlor zuletzt mit 0:2 in Glauchau, während Heiligenstadt einen emotionalen 3:2-Erfolg über den VfL Halle 96 feierte. Besonders beeindruckend war dabei die Moral. Wernigerode steht auf Rang elf und braucht jedoch Konstanz. Heiligenstadt hingegen hat mit nun acht Saisonpunkten den ersehnten Befreiungsschlag gesetzt. Das Momentum spricht für die Gäste – aber Wernigerode verfügt über Qualität, um vor eigenem Publikum zu antworten. ---

