Budenzauber zur Weihnachtszeit

Nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder „Budenzauber“ in Bad Rappenau.

Am Samstag, den 17. Dezember 2022 veranstaltet der TSV Obergimpern in der Mühltalhalle Bad Rappenau sein dreizehntes Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier. Das Turnier ist benannt nachd em früheren ersten Vorsitzenden Erwin Ruess, der am 31.12.2007 plötzlich und unerwartet verstorben ist.