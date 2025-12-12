Budenzauber vor laufender Kamera

Benedikt Palm (rechts) moderierte die erste Live-Übertragung des Hallenfußball-Turniers bei den Halenmasters des TSV Gau-Odernheim. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Die Hallenfußball-Serie des TSV Gau-Odernheims, allenthalben bekannt als das „Hallenmasters“ hat eine jahrzehntealte Tradition. Und doch gibt es immer wieder Neues. So wurde das Aktiventurnier vergangenes Jahr erstmals im Livestream übertragen. Wer nicht in der Petersberghalle dabei sein konnte, konnte die Spiele direkt am Bildschirm von Laptop oder Smartphone verfolgen.

>>>>ZUM LIVESTREAM

Auch diesmal steht die Kamera der VRM in der Halle. Am Mikrofon ist wie im vergangenen Jahr unter anderem Benedikt Palm, der im zurückliegenden Dezember die Atmosphäre beim Hallenmasters erstmals erlebte und noch heute von diesem Erlebnis schwärmt: „Mich elektrisierte, was in der Halle passierte. Wir saßen mit unserem Moderationstisch oberhalb der Zuschauertribüne, also mittendrin. Die Besucher strömten permanent an uns vorbei. Und das Niveau der Spiele fand ich sehr gut“, erinnert sich Palm. Er freue sich sehr auf Freitag, 18 Uhr, wenn das Auftaktspiel zwischen dem TSV Gau-Odernheim und dem FSV Saulheim angepfiffen wird. Auch Ausrichter TSV Gau-Odernheim schwärmt von der Premiere im zurückliegenden Jahr. Benny Wilhelm: „Die Live-Übertragung empfanden wir als weitere Aufwertung unseres Turniers. Wer nicht live dabei sein kann, kann die Spiele nun am Bildschirm verfolgen“, so der Sportdirektor. Als Konkurrenz betrachtet er das Fernsehbild nicht: „Wer hautnah in der Halle dabei sein will, kommt weiterhin. Wer aber nicht in der Halle sein kann, hat eine Alternative. Für uns bedeutet dieses Format jedenfalls eine spürbare Erweiterung der Reichweite.“