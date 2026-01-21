Budenzauber von früh bis spät: Der 1. Saspower Winter Cup

Am Samstag, 24. Januar 2026, feiert der SV Motor Saspow mit dem 1. Saspower Winter Cup seine Premiere unter dem Hallendach. Im Kolkwitz Center wird der Fußball sprichwörtlich „vom Rasen unters Dach“ verlegt. Von den Nachwuchsteams bis zu den Aktiven spannt sich ein kompletter Turniertag, der Hallenfußball in all seinen Facetten zeigt. Den Abschluss bildet am Abend das Männerturnier, das mit einem kompakten Modus, bekannten Namen und zwölf Minuten Spielzeit pro Partie den sportlichen Höhepunkt setzt.

Ein Tag mit durchgehender Dramaturgie Der Turniertag beginnt bereits am Morgen mit einem E-Jugend-Turnier, gefolgt vom D-Jugend-Turnier zur Mittagszeit. Am Nachmittag steht das Ü35-Turnier auf dem Programm, ehe abends die Männer den Schlusspunkt setzen. Diese Abfolge sorgt für einen stetigen Spannungsaufbau und macht den Winter Cup zu einem echten Hallenmarathon.

Ein Winter Cup mit klarer Idee Der Saspower Winter Cup ist bewusst als Gesamtereignis konzipiert. Vier Turniere an einem Tag, unterschiedliche Altersklassen und durchgehend Spielbetrieb schaffen eine Atmosphäre, die über einzelne Spiele hinausgeht. Das Kolkwitz Center wird so zum Treffpunkt für Spieler, Familien und Zuschauer, die den Hallenfußball in seiner ganzen Breite erleben wollen.

Der sportliche Höhepunkt am Abend

Den Abschluss bildet das Männerturnier, das um 18:30 Uhr beginnt. Gespielt wird in einer Fünfergruppe, jeder gegen jeden, mit einer Spielzeit von zwölf Minuten. Dieses Format verlangt Konstanz und Effizienz, denn jede Partie fließt direkt in die Tabelle ein. Fehler lassen sich kaum korrigieren, während jeder Treffer unmittelbare Wirkung entfaltet.

Ein Teilnehmerfeld mit regionalem Gewicht

Im Männerturnier treten der Kolkwitzer SV 1896, der SV Motor Saspow, die SG Groß Gaglow, die SG Eintracht Peitz und der SV Bau-Union Berlin an. Das Feld vereint Gastgeber, etablierte regionale Mannschaften und einen überregionalen Vertreter. Diese Mischung sorgt für unterschiedliche Spielstile und reizvolle Vergleiche auf engem Raum.

Der Modus ohne Schonzeit

Mit nur einer Gruppe und zwölf Minuten Spielzeit pro Begegnung ist der Modus klar und kompromisslos. Jede Mannschaft bestreitet vier Spiele, Pausen sind kurz, die Belastung steigt von Partie zu Partie. Gerade im letzten Turnierdrittel wird sich zeigen, wer die nötige Frische und Konzentration bewahrt.

Der Zeitplan als Taktgeber

Das Männerturnier reiht die Spiele im engen Rhythmus aneinander. Ab 18:30 Uhr folgt Begegnung auf Begegnung bis in den späteren Abend. Diese Struktur lässt kaum Raum zum Durchatmen und verstärkt den typischen Charakter des Hallenfußballs: schnell, direkt und intensiv.

Der Blick auf das Ü35-Turnier

Bereits am Nachmittag steht mit dem Saspower Winter Cup Ü35 ein weiterer sportlicher Höhepunkt an. Ab 15:45 Uhr treffen der SV Motor Saspow, der SV Rot-Weiß Merzdorf, die SG Eintracht Peitz, der SV Lausitz Forst und der Spremberger SV 1862 in einer gemeinsamen Gruppe aufeinander. Gespielt wird mit zehn Minuten Spielzeit, ebenfalls im Modus jeder gegen jeden.