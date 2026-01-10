Budenzauber: TSV Solingen mit Titelverteidigung des „kleinen“ Masters

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.
Gleich in Gruppe A gibt sich Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der auch in diesem Jahr als Favorit auf den Turniersieg gilt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr geht der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel sein dürfte. Ebenfalls mit von der Partie sind neben Gastgeber SV Solingen auch die Ligarivalen BV Gräfrath und DV Solingen II, während Dersimspor Solingen und die Landesliga-Vertretung der 1. Spvg. Solingen Wald 03 als A-Ligisten lediglich die Außenseiter-Rolle zukommt.
Haushoher Favorit in Gruppe B ist derweil der DV Solingen, der als einziger Sechstligist neben dem TSV Solingen in das Turnier geht. Während der DV in der Landesliga gar um den Oberliga-Aufstieg mitspielt, sind die fünf Gruppengegner allesamt in der Kreisliga beheimatet: Neben den Reserven des TSV Solingen und des SV Solingen ist auch der 1. FC Sport-Ring Solingen im Kreisliga-Oberhaus beheimatet, wohingegen TG Burg und der Post SV Solingen in der B-Kreisliga an den Start gehen. Während somit der erste Tabellenplatz bereits im Vorhinein gesichert erscheint, dürfte es dahinter einen packenden Kampf um die Teilhabe an der K.O.-Phase geben.
Zum Abschluss des kleinen Masters stand das Finalspiel auf dem Programm: Den wesentlichen besseren Einstand erwischte die Drittauswahl des TSV, die bereits nach drei absolvierten Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße geriet. Doch die Spvg ließ sich davon nicht beirren und markierte kurz darauf den 1:2-Anschlusstreffer, weshalb spannende Schlussminuten folgten:
In diesen gelang den 03ern zunächst tatsächlich der Ausgleich, bevor Marius Rehse und Farhat Paiman diesen Rückschlag mit ihren Treffern egalisierten und den TSV zum Turniererfolg schossen. Damit gelingt der Drittauswahl des Landesligisten die erfolgreiche Titelverteidigung, nachdem der TSV bereits im Vorjahr den SV Solingen III mit 2:0 bezwang.
Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich dann der BV Gräfrath II und der DV Solingen III, die nach der vollen absolvierten Spielzeit von zehn Minuten ein 2:2-Remis auf der Anzeigetafel verbuchten. Im darauffolgenden Siebenmeter-Schießen präsentierte sich dann die Reserve des BV nervenstärker und bezwang den Kontrahenten schlussendlich mit 3:2. Dafür reicher ein verwandelter Strafstoß, die restlichen fünf wurden allesamt vergeben.
Das erste Halbfinale des Tages bot gleich einiges an Spektakel: Nachdem der TSV zunächst durch Damian Groß auf 1:0 stellte, wandelte der DV Solingen den Rückstand nahezu im direkten Gegenzug in eine 2:1-Führung um. Doch weil der TSV sich von diesem Rückschlag schnell wieder erholte, waren es schlussendlich die Blau-Weißen, die den Finaleinzug klarmachten: Farhat Paiman per Doppelpack und Marius Rehse besorgten den am Ende verdienten 4:2-Erfolg des TSV.
Weniger spannend war dann das zweite Halbfinalspiel: Die Drittauswahl der 1. Spvg. Solingen Wald 03 ließ der Reserve des BV Gräfrath nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen klar mit 4:0 ab.
Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen standen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Zu überzeugen musste - etwas überraschend - insbesondere die Drittauswahl des DV Solingen, der die Gruppenphase unbesiegt und folglich als Gruppensieger beendete. Auch die Drittvertretung der 1. Spvg Wald 03 konnte derweil das Halbfinalticket lösen: Zwei knappe Erfolge über Gastgeber SV Solingen III und die SSVg Haan reichten zu Rang zwei. Die beiden Kontrahenten müssen nach nur drei absolvierten Partien bereits die Heimreise antreten.
Das erste Spiel des Tages eröffnete der Gastgeber SV Solingen III höchstpersönlich und traf im Stadtduell auf den DV Solingen III. In einem hart umkämpften Spiel schenkten sich die beiden B-Ligisten dabei nichts, mit dem besseren Ende für den DV.
Erst in der zehnten Minute erzielten die Gäste die umjubelte 1:0 Führung. Der Gastgeber startete derweil mit einer Niederlage in das Turnier, hat aber schon im nächsten Spiel gegen die Spvg. Solingen Wald die Chance den ersten Sieg einzufahren.
Spitzenspiel direkt im zweiten Spiel der Gruppe A. Mit der SSVg 06 Hahn und der Spvg. Solingen Wald 03 standen sich zwei B-Ligisten aus dem oberen Tabellenkreis der Kreisliga B Solingen gegenüber. Dementsprechend ausgeglichen und spannend waren auch die Verhältnisse im Spiel:
Zwar ging die SSVg in der sechsten Minute verdient in Führung, danach schaltete der drittplatzierte der Kreisliga B allerdings einen Gang zurück und überließ den Gästen aus Solingen mehr und mehr das Spiel. Und so kam es, wie es sich bereits angedeutet hatte. Ein Doppelschlag in der neunten Minute kippte das Spiel komplett und sorgte für einen 2:1 Sieg der Spvg. Solingen Wald.
In der Parallelgruppe standen sich derweil ausschließlich Reservisten-Teams gegenüber: Während mit dem BV Gräfrath II und dem TSV Solingen III zwei Mannschaften aus der B-Kreisliga an den Start gingen, hatten der Post SV Solingen II und Dersimspor Solingen II als C-Kreisligist und lediglich eine Außenseiterrolle inne. Dies zeichnete sich dann auch auf dem Feld ab: Während der Post SV immerhin das direkte Aufeinandertreffen gegen den Ligarivalen für sich entschied, schossen sich der die Reserve des BV Gräfrath und die Drittauswahl des TSV Solingen souverän in die K.O.-Phase.
Der BV Gräfrath II und Dersimspor Solingen II eröffnten in der Gruppe B den Spieltag des "kleinen" Hallenmasters. Der Favorit aus Gräfrath tat sich dabei gegen den abgemeldeten C-Ligisten Dersimspor sehr schwer und schaffte nur ein 1:1. Die Gäste aus Solingen dagegen belohnten sich für einen engagierten und motivierten Auftritt und landen den ersten Punkterfolg:
Zwar ging der abstiegsbedrohte B-Ligist aus Gräfrath bereits in der zweiten Minute in Führung, danach blieb der Favorit allerdings nicht zielstrebig genug und konnte die Führung nicht weiter ausbauen. Dersimspor nutzte dies und kam so in der letzten Minute zum umjubelten Ausgleich. Im nächsten Spiel gegen den zweiten C-Ligisten Post SV Solingen gilt es für den BV darum, den ersten Sieg einzufahren und ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.
