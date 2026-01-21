Budenzauber-Spende in Erfurt übergeben

André Hofmann (links) übergab die Spende und einen Original-Budenzauber-Spielball an Benny Linse (mittig) und Christopher Thurau (rechts). – Foto: © Lais Hassan

Der 4. FuPa Budenzauber hat nicht nur sportlich begeistert, sondern auch nachhaltig Wirkung gezeigt. Die beim Budenzauber am 21. Dezember 2025 in Meiningen gesammelten Spenden wurden nun offiziell an das Projekt Spirit of Football (SoF) übergeben. Als würdiger Rahmen für die Übergabe diente das Turnierwochenende des Domstadt Banden Masters vom 9. bis 11. Januar 2026 in Erfurt.

Im Rahmen der Erfurter Stadtmeisterschaft am Samstag überreichte André Hofmann von FuPa Thüringen den symbolischen Spendenscheck an Benny Linse von Spirit of Football. Die stolze Summe von 1.234,56 Euro kam durch den FuPa Budenzauber zusammen und wird künftig die Projekte von Spirit of Football unterstützen. Benny Linse nahm den Scheck sichtlich erfreut entgegen und bedankte sich für die Unterstützung und das Vertrauen in die Arbeit des Vereins. Zudem erhielt SoF auch einen Budenzauber-Spielball, der von Kabine 38 gesponsert wurde. Auf dem Ball sind alle Vereinswappen des 4. FuPa Budenzaubers gedruckt. Der FuPa Budenzauber hatte bereits im Dezember in Meiningen ein starkes Zeichen gesetzt. Vor 330 begeisterten Zuschauern fand das Turnier zum vierten Mal statt und verband hochklassigen Hallenfußball mit sozialem Engagement. Dass die Spendenübergabe nun im Rahmen eines weiteren Hallenfußball-Highlights erfolgte, passte perfekt zur Philosophie aller Beteiligten.

Sportlich wurde das Domstadt Banden Masters für Spirit of Football ebenfalls zu einem besonderen Erfolg. Benny Linse stellte mit „Spirit & Friends“ eine eigene Auswahlmannschaft, die nicht nur sportlich überzeugte, sondern am Ende sogar den Turniersieg feiern konnte. Mit dabei war unter anderem auch Christopher Thurau, der ebenfalls bei der Spendenübergabe anwesend war. Die Mannschaft lebte auf dem Hallenparkett genau jene Werte, für die Spirit of Football steht: Fairplay, Respekt, Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt. Spirit of Football: Fußball als Brücke für gesellschaftliche Werte Spirit of Football nutzt die Kraft des Fußballs, um gesellschaftliche Werte zu vermitteln und Menschen zusammenzubringen. Der Verein versteht sich selbst als eine Art „fußballerischer Sozialarbeiter“ und arbeitet nach dem Leitsatz „One Ball, One World“. Im Mittelpunkt stehen dabei Fairplay, Respekt, Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt – Werte, die weit über den Sport hinaus wirken sollen.