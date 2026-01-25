Budenzauber mit Herz und Haltung: All-Inklusive Testspiel in Süchteln

Es war weit mehr als ein gewöhnliches Hallenfußballspiel, das am vergangenen Donnerstagabend in der Süchtelner Karl-Rieger-Halle ausgetragen wurde. Beim Budenzauber zwischen Inter Catenaccio 23, der Inklusionsmannschaft des LVR-Verbunds Wohnen PlusLeben, und den „Ziemlich Besten Freunden“, einer Begegnungs-, Botschafts- und Benefiz-Inklusionsmannschaft, stand nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Mittelpunkt – sondern vor allem das Miteinander. Von RS-Redakteurin Nadja Becker

„Bei diesem Budenzauber haben wir alle ‚ziemlich besten Freunde‘ dazugewonnen“, fasste Inter-Catenaccio-Verantwortlicher Sascha Jansen-Ophei den Abend treffend zusammen. Die neu entstandene sportliche und menschliche Verbindung soll bereits am 17. April 2026 vertieft werden, wenn beide Teams erstmals ein 11-gegen-11-Spiel auf dem Rasen der Sportfreunde Leuth austragen wollen.

Viersen-Süchteln – Rund 45 Zuschauer erlebten ein intensives, umkämpftes und dennoch durchweg faires Testspiel, das von Leonard Schüler von der Realschule an der Josefskirche mit viel Fingerspitzengefühl geleitet wurde. Trotz deutlich spürbarem Siegeswillen auf beiden Seiten blieb die Partie jederzeit respektvoll.

Sportlich wusste vor allem Torhüter Ralf Ungerechts von Inter Catenaccio 23 zu überzeugen. In bestechender Form vereitelte er zahlreiche Chancen der Gäste und sorgte mit seinen Paraden für staunende Gesichter auf der Tribüne. Auch das Zusammenspiel der Mannschaft wirkte gefestigt. Außenstehende Beobachter bescheinigten dem Team eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zum Irmgardis-Cup 2025, auf den das Spiel zugleich als Vorbereitung diente. Der nächste Härtetest folgt dort am 28. Februar 2026.

Unterstützung erhielt Inter Catenaccio 23 zudem durch Gastspieler: Sebastian Wilhelm (bereits zum zweiten Mal), Christian Steinhäuser (beide Alte Herren ASV Süchteln) sowie Arno Rennen, der erstmals Teil des Teams war. Alle sammelten wertvolle Erfahrungen in einer Mannschaft, die spürbar zusammenwächst.

Besonders bewegend war für viele Beteiligte der Blick zurück: Noch im Oktober 2023 wurden Passübungen auf dem Flur einer Wohngruppe trainiert – heute füllt die Mannschaft ganze Hallen mit Leben. Der nächste große Meilenstein steht bereits fest: Am 11. Juli 2026 richtet Inter Catenaccio 23 sein erstes eigenes Inklusionsturnier aus.

Auch strukturell geht es voran. Mit Frank Teucke konnte ein weiterer Mitarbeiter als Co-Trainer gewonnen werden. Dank der Kooperation mit dem ASV Süchteln ist ab Februar ein wöchentliches Training möglich. Zusätzlich sind zwischen April und Oktober sechs Schnuppertrainingseinheiten auf dem Großfeld geplant, da bereits Einladungen zu weiteren Turnieren vorliegen. Der Budenzauber in Süchteln hat eindrucksvoll gezeigt, was Fußball leisten kann: Farben getrennt, aber in der Sache vereint – für viele war dieser Abend „nicht in Worte zu fassen“. Man muss ihn einfach erlebt haben.

Kontakt:

LVR-Verbund WohnenPlusLeben Region 7a

Inter Catenaccio

Sascha Jansen-Ophei

Telefon: 01520 9314333 (nb)