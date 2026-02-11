Budenzauber: Königs Wusterhausen bittet zum 8. Hallenmasters Die Paul-Dinter-Halle wird zum Zentrum des regionalen Fußballs, wenn acht Teams am Freitag um die prestigeträchtige Hallenkrone kämpfen. von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am Freitag, 13. Februar 2026, verwandelt sich die Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen in einen Hexenkessel der sportlichen Leidenschaft. Das 8. Hallenmasters des FSV Eintracht Königs Wusterhausen steht bevor und verspricht packende Duelle auf dem Parkett. In der Altersklasse der Herren treffen lokale Rivalen und ambitionierte Clubs aufeinander, um in einer Spielzeit von jeweils 10 Minuten die Grenzen des technisch Machbaren auszuloten. Wenn die Schiedsrichter die Partien freigeben, geht es um weit mehr als nur ein Hallenturnier – es geht um Ehre, Prestige und den Stolz der Region.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Die Jagd nach dem Gruppensieg in Staffel A Der Gastgeber, der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen, brennt darauf, den Heimvorteil vor den eigenen Fans zu nutzen. In der Gruppe A wartet jedoch ein steiniger Weg auf die Eintracht. Mit der SG Niederlehme 1912 trifft man bereits im Eröffnungsspiel um 18:10 Uhr auf einen Gegner, der für seine Kampfkraft bekannt ist. Ebenfalls in dieser Gruppe vertreten ist der SV Frankonia Wernsdorf 1919, der spielstarke Akteure in seinen Reihen weiß und als einer der Favoriten auf das Halbfinale gilt. Komplettiert wird das Feld der Gruppe A durch die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen, was für zusätzliche Derby-Stimmung sorgt. Das direkte Duell zwischen Wernsdorf und Niederlehme um 18:58 Uhr könnte hier bereits eine Vorentscheidung über das Weiterkommen bringen. Spannung und Technik in der Gruppe B Nicht minder hochklassig besetzt ist die Gruppe B, in der sich ebenfalls vier Teams Hoffnungen auf den Titel machen. Der SC Blau-Weiß Schenkendorf eröffnet das Geschehen in dieser Staffel um 18:22 Uhr gegen die SG Südstern Senzig. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder Fehler bestraft werden wird. In Lauerstellung befindet sich der SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916, der gegen den SV Zernsdorf um 18:46 Uhr in das Turnier startet. Besonders die Partie zwischen Schenkendorf und Zernsdorf um 19:58 Uhr verspricht, die Halle zum Kochen zu bringen, wenn die Entscheidung über die Halbfinalplätze in die heiße Phase geht.

Der unerbittliche Weg in die Finalrunde Sobald die Gruppenphase abgeschlossen ist, trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Intensität wird in den Platzierungsspielen ab 20:45 Uhr noch einmal spürbar zunehmen. Während es im Spiel um Platz 7 zwischen den jeweiligen Gruppenvierten um einen versöhnlichen Turnierabschluss geht, kämpfen die Drittplatzierten um 20:57 Uhr um den fünften Rang. Doch die Blicke aller Zuschauer richten sich auf das erste Halbfinale um 21:09 Uhr, in dem der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B trifft. Nur zwölf Minuten später, um 21:21 Uhr, entscheidet sich im zweiten Halbfinale, wer das begehrte Ticket für das Endspiel löst. Hier prallen die Besten aufeinander, und das Tempo wird bei der kurzen Spielzeit keine Atempause zulassen.