Budenzauber kehrt zurück nach Ebersbach

Nach vielen Jahren Pause kehrt der aktive Hallenfußball zurück in die Raichberghalle in Ebersbach. Am Samstag, 24. Januar 2026, richtet der SV Ebersbach wieder ein Hallenturnier für Herrenmannschaften aus. Zwölf Minuten Spielzeit, drei Vorrundengruppen, eine klar strukturierte Finalrunde und ein breites Teilnehmerfeld sorgen für einen Turniertag, der sportliche Intensität mit echter Hallenatmosphäre verbindet. Der Hallenfußball ist zurück – kompakt, laut und kompromisslos.

Die Rückkehr eines Turniers mit Symbolkraft Dass der SV Ebersbach nach vielen Jahren wieder ein Hallenmasters für Aktive ausrichtet, verleiht diesem Turnier eine besondere Bedeutung. Die Raichberghalle wird für einen Nachmittag und Abend wieder zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Der Fokus liegt klar auf dem Sport, doch auch das Miteinander gehört zum Konzept: Spiele, Atmosphäre und ein gemeinsamer Ausklang bilden den Rahmen dieses Comebacks.

Gruppe A mit Gastgeber im Mittelpunkt In der Gruppe A trifft der SV Ebersbach/Fils auf den TSV Baltmannsweiler, den 1. FC Rechberghausen und die eigene zweite Mannschaft. Der direkte Vergleich zwischen erster und zweiter Mannschaft des Gastgebers ist ein besonderer Bestandteil dieser Gruppe. Gleichzeitig sorgen die externen Teams für sportliche Reibungspunkte. Diese Gruppe verbindet Nähe, interne Rivalität und externe Herausforderungen.

Ein Turniermodus ohne Umwege Gespielt wird in drei Vierergruppen, die jeweils ihre eigenen Dynamiken entwickeln. Die Spielzeit von zwölf Minuten verlangt sofortige Präsenz. Fehler lassen sich kaum korrigieren, Führungstore gewinnen überproportional an Bedeutung. Nach der Vorrunde folgt eine klar strukturierte K.-o.-Phase mit Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale. Jeder Schritt näher an den Titel verdichtet den Druck.

Gruppe B mit etablierten Namen

Die Gruppe B bringt mit dem VfB Reichenbach/Fils, dem FV 09 Nürtingen, dem ASV Spartania Eislingen und der SG Bettringen vier Mannschaften zusammen, die unterschiedliche Spielansätze verkörpern. Die Präsenz der SG Bettringen unterstreicht den sportlichen Anspruch des Turniers. Diese Gruppe verspricht intensive Spiele, in denen Struktur und Effizienz entscheidend sein werden.

Gruppe C mit Kontrasten und Entwicklung

In der Gruppe C stehen sich der SV Croatia 2012 Geislingen, der TV Birenbach, der TV Altenstadt und der FC Esslingen U19 gegenüber. Die Mischung aus erfahrenen Aktivenmannschaften und einer U19-Auswahl sorgt für interessante Konstellationen. Gerade im Hallenfußball können Tempo, Mut und Technik Altersunterschiede relativieren.

Ein früher Start, ein dichter Ablauf

Der Turniertag beginnt um 14 Uhr mit den ersten Vorrundenspielen. In kurzen Abständen folgen die weiteren Begegnungen. Die Gruppenphase zieht sich bis in den frühen Abend und lässt kaum Pausen. Dieser Rhythmus prägt den Charakter des Turniers: Wer bestehen will, muss nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich und mental stabil bleiben.

Die Viertelfinals als erste Trennlinie

Um 18:20 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit den Viertelfinals. Ab diesem Zeitpunkt zählt nur noch das Ergebnis. Die Übergänge von der Gruppenphase zur direkten Entscheidung markieren oft den kritischsten Moment eines Hallenturniers. Mannschaften, die zuvor kontrolliert agierten, müssen nun Risiko und Absicherung neu austarieren.

Halbfinals unter maximalem Druck

Die Halbfinals folgen ab 19:16 Uhr. Hier entscheidet sich, wer um den Turniersieg spielen darf. In der Halle bedeuten zwölf Minuten Halbfinale höchste Intensität. Jeder Ballgewinn, jeder Abschluss kann den Weg ins Finale ebnen oder beenden.

Platz drei als letzte Bewährungsprobe

Das Spiel um Platz drei bietet den unterlegenen Halbfinalisten die Möglichkeit, das Turnier mit einem Erfolg abzuschließen. Auch dieses Spiel ist Teil der Gesamtwertung und spiegelt die Tiefe des Wettbewerbs wider.

Das Finale als Verdichtung des Tages

Der Höhepunkt des Turniers ist für 19:58 Uhr angesetzt. Dann treffen die beiden Halbfinalsieger aufeinander. Nach einem langen Hallennachmittag entscheidet ein letztes Spiel über den Turniersieg bei den Hallenmasters des SV Ebersbach. Zwölf Minuten reichen aus, um aus vielen kleinen Momenten einen Titel zu formen.