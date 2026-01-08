"Budenzauber" in Wallau: Spannung ab dem ersten Spiel

Wallau. Am 10. Januar ist es wieder soweit: Der TV Wallau lädt erneut zum traditionellen „Budenzauber“ in der neuen Ländcheshalle ein. Die Zuschauer können sich nicht nur auf leckere Verpflegung freuen, sondern auch auf spannende Duelle ab dem ersten Spiel und einen modernen Veranstaltungsort. Wer nicht live dabei sein kann, bleibt dank des FuPa-Livetickers jederzeit auf dem Laufenden.

Jesus Muñoz Perez, Jugendleiter und Hauptverantwortlicher der Turnierorganisation, sagt: "Mit der Ländcheshalle haben wir hier eine der schönsten und modernsten Hallen im gesamten Rhein-Main-Gebiet." Nachdem die Halle während vergangener Veranstaltungen gut gefüllt gewesen sei, rechne der Verein auch in diesem Jahr mit einer hohen Zahl an Besuchern. Verzichtet habe der TVW bei deren Verpflegung jedoch auf ausgefallene Essenskonzepte und stattdessen auf eine bewusst einfache und bewährte Küche zurückgegriffen. "Es wird Rindswurst im Brötchen und Kuchen, der uns gespendet wird, geben", erläutert Muñoz Perez. Gerade von der finanziellen Seite des Turniers betrachtet, sei es wichtig, dass Aufwand und Ertrag sich die Waage hielten. Zudem wollten insbesondere Spieler in den Pausen keine übermäßig fettigen Speisen zu sich nehmen.

Wie Muñoz Perez berichtet, benötige die Turniervorbereitung auch aufgrund der hohen Dichte an während des Monats Januar stattfindenden Turnieren viel Zeit. Um als Gastgeber attraktiv zu bleiben, sei es deshalb erforderlich gewesen, bereits im August mit den Vorbereitungen zu beginnen. Die letztendliche Planung liefe jedoch bis kurz vor dem Turniertag. Zu den beiden wichtigsten Aufgabenbereichen während des Turniers gehörten zum einen die Turnierleitung und andererseits die Verpflegung mit Essen und Getränken. Letztere profitiere vornehmlich von der Unterstützung der Mannschaft der Alten Herren, zusätzlich aber auch von der Hilfe einiger Spieler, die nicht für ihr Team aufliefen.

Wenn nach einem wie geplant durchgeführten Turnier die Teilnehmenden dann mit positiven Rückmeldungen auf die Verantwortlichen zukämen, sei dies eine Bestätigung des geleisteten Einsatzes. Muñoz Perez sagt: "Ich beteilige mich aber nicht, weil ich etwas erwarte, sondern weil es mir Spaß macht."

Favoritenkreis bleibt offen

"Die Spiele werden anders als letztes Jahr nicht mehr zwölf, sondern zehn Minuten dauern", berichtet Muñoz Perez. Eine weitere, jedoch nicht das erste Mal umgesetzte Besonderheit bestehe wiederum darin, dass die Torhüter nicht nur an den Strafraum gebunden seien, sondern aktiv am Spielgeschehen teilnehmen könnten. "So ist es einer Mannschaft beispielsweise möglich, in der Schlussphase ein Powerplay zu starten", erläutert Muñoz Perez. Dies bringe schlicht mehr Spannung in die Begegnungen. Um sicherzugehen, dass die Regel ankomme, werde sie jedoch mit allen Teams und den vier Schiedsrichtern klar abgesprochen.

Unter den stets wiederkehrenden Mannschaften gäbe es nicht den einen Favoriten. Gute Chancen hätte nach Einschätzung des Jugendleiters aber unter anderem der Titelverteidiger vom VfB Unterliederbach II. "Nicht entgehen lassen sollten sich die Zuschauer gleich das Eröffnungsspiel unserer ersten Mannschaft gegen die SpVgg Sonnenberg", sagt Muñoz Perez. Grund dafür sei, dass es dann zu einem Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen TVW-Coach Alexander Kopp komme.