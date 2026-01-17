– Foto: FuPa Lüneburg

Budenzauber in Stotel: Zwölf Teams kämpfen am Sonntag um den Sieg Alle Tore des Samstags auf Video

Die Vorrunde ist Geschichte, das Feld ist bereitet: Am Sonntag steigt in der Sporthalle Stotel der große Finaltag des Heizungsbau-Horstmann-Cups. Nach packenden Spielen in vier Vorrundengruppen stehen die zwölf Mannschaften fest, die ab 10:30 Uhr um den begehrten Siegerpokal und das Preisgeld spielen. Der gastgebende TSV Stotel hofft erneut auf eine volle Halle und eine stimmungsvolle Kulisse.

In der Gruppe „nah&gut Lachowicz“ unterstrich der OSC Bremerhaven seine Favoritenrolle und sicherte sich den Gruppensieg vor dem TSV Imsum und dem TSV Wehden. Für den TSV Wallhöfen, den MTV Bokel und den Geestemünder TV endete das Turnier hingegen vorzeitig. In der Gruppe „Leon Bonkowski Immobilien“ setzte sich der Landesligist Blau-Weiß Bornreihe durch. Begleitet werden die „Moorteufel“ vom SV Grohn und der Zweitvertretung des OSC Bremerhaven in die Endrunde. Das Nachsehen hatten hier die LTS II, der SV Brake II sowie der TV Langen.

Gastgeber TSV Stotel gab sich in der Gruppe „Janssen Vermietungen“ keine Blöße und zog als Gruppenerster in den Finaltag ein. Ebenfalls qualifizieren konnten sich Sebaldsbrück und Sparta Bremerhaven, während Loxstedt, Elsfleth und Worphausen ausschieden. In der letzten Vorrundengruppe „Baumzentrum Nord“ dominierte die Leher Turnerschaft. Gemeinsam mit dem TV Bremen-Walle und der SG Stinstedt komplettieren sie das Teilnehmerfeld für Sonntag. Endstation war hier für Vorwärts Buschhausen, den JFV Unterweser und Lehe/Spaden.