Budenzauber in Stetten: Zwei Tage, Tempo und volle Halle

Ab dem heutigen Montag, 5. Januar 2026, steht Stetten ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Beim 49. Dreikönigsturnier der SpVgg Stetten-Filder rollt in der Sporthalle in Stetten der Ball in dicht getakteten Zwölf-Minuten-Spielen. Der Modus ist kompakt, das Teilnehmerfeld breit aufgestellt, die Atmosphäre geprägt von Nähe, Tempo und direkter Entscheidung. Drei Turniertage, zahlreiche Mannschaften aus der Region und ein klar strukturierter Spielplan machen dieses Turnier zu einem festen Punkt im winterlichen Fußballkalender.

Gruppe B: Breite und direkte Vergleiche In der Gruppe B treffen SG Reutlingen, SpVgg 1887 Möhringen, KF Kosova Bernhausen und der TS Echterdingen 1977 aufeinander. Diese Gruppe ist geprägt von direkten Duellen ohne Ausweichmöglichkeiten. Ab 17:43 Uhr folgen die Spiele im engen Rhythmus, jede Partie hat unmittelbaren Einfluss auf die Tabellenlage. Hier entscheidet weniger Geduld als die Fähigkeit, schnell Lösungen zu finden.

Der Auftakt am Montagabend Der Turnierstart erfolgt heute um 17:30 Uhr. In drei Gruppen beginnt die Vorrunde des ersten Turniertages. Die Gruppe A vereint SG Reutlingen II, Spvgg 1897 Cannstatt, die SpVgg Stetten/Filder und den TSV Sielmingen 1898. Bereits das Eröffnungsspiel Spvgg 1897 Cannstatt gegen SG Reutlingen II setzt den Takt, wenig später greift der Gastgeber selbst ins Geschehen ein. Die kurze Spielzeit von zwölf Minuten verlangt von Beginn an Konzentration und Effizienz.

Gruppe C: Dynamik und Konstanz

Die Gruppe C bringt mit ASV Aichwald, TSV Harthausen, TSV Bernhausen und SV Bonlanden II eine Mischung aus strukturiertem Spiel und hoher Laufbereitschaft auf das Parkett. Der Startschuss fällt um 17:56 Uhr, anschließend reiht sich Begegnung an Begegnung. In dieser Gruppe wird sich früh zeigen, wer den Rhythmus der Halle annimmt und wer Schwierigkeiten bekommt, das Tempo über mehrere Spiele zu halten.

Der Dienstag als Entscheidungstag

Am morgigen Dienstag, 6. Januar 2026, erweitert sich das Turnierfeld. In den Gruppen D und E greifen weitere Mannschaften ins Geschehen ein. Gruppe D ist mit Calcio Leinfelden-Echterdingen, TV Echterdingen, SV Sillenbuch und Omonia Griechischer FV Vaihingen besetzt. Gruppe E umfasst VfL Sindelfingen, Türkspor Stuttgart, die SpVgg Stetten/Filder II sowie den 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04. Der Spielbetrieb beginnt um 10 Uhr und führt die Vorrunde in die nächste Phase.

Zwischenrunde und Neuordnung

Nach Abschluss der Gruppenspiele folgt eine umfangreiche Zwischenrunde. Ab 12:40 Uhr treffen Gruppensieger, Gruppenzweite und qualifizierte Drittplatzierte aufeinander. Der Modus verdichtet das Feld weiter und erhöht den Druck. Fehler lassen sich kaum korrigieren, denn die Abstände zwischen den Spielen bleiben kurz und die Belastung hoch.

Die K.-o.-Phase als Kern des Turniers

Ab 15:20 Uhr beginnen die Viertelfinals. Von diesem Moment an entscheidet jede Szene über Weiterkommen oder Ausscheiden. Die Halbfinals folgen um 16:12 Uhr und 16:25 Uhr, das Spiel um Platz drei um 16:38 Uhr. Das Finale ist für 16:51 Uhr angesetzt und bildet den sportlichen Höhepunkt des Turniers. Zwölf Minuten trennen hier Erfolg und Niederlage.

Ein Turnier mit klarer Handschrift

Das Dreikönigsturnier der SpVgg Stetten-Filder steht für einen Hallenfußball, der keine Umwege kennt. Kurze Spielzeiten, viele Spiele und ein durchdachter Modus sorgen für einen stetigen Spannungsbogen. Die Mischung aus sportlichem Anspruch und offener Atmosphäre macht den Reiz dieser Veranstaltung aus. Wer hier besteht, tut dies nicht über Zufall, sondern über Anpassung, Konzentration und Konsequenz – genau das, was Hallenfußball im Kern auszeichnet.