Budenzauber in Spremberg: TSG Lübbenau triumphiert im Finale

– Foto: TSG Lübbenau

Der 9. Budenzauber 1862 Spremberg am heutigen Samstag hat die Halle in Spremberg in einen intensiven Schauplatz des regionalen Hallenfußballs verwandelt. Zehn Herrenmannschaften traten in zwei Fünfergruppen an, gespielt wurde jeweils zehn Minuten. Von der ersten Partie an entwickelte sich ein Turnier mit hohem Tempo, vielen Treffern und klarer Dramaturgie. Am Ende setzte sich die TSG Lübbenau 63 nach einem hochspannenden Finale im Neunmeterschießen gegen den Spremberger SV 1862 durch und sicherte sich den Turniersieg.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Gruppe A: Gastgeber übernimmt früh die Kontrolle

In der Gruppe A setzte der Spremberger SV 1862 von Beginn an Akzente. Mit vier Siegen und einem Unentschieden holte der Gastgeber zehn Punkte und ein Torverhältnis von 14:3. Der Auftakt mit einem 4:1 gegen den SV Laubusch gab die Richtung vor, es folgten ein klares 5:0 gegen den TSV Groß Schacksdorf und ein 4:1 gegen Blau-Weiß Schorbus. Das 1:1 im direkten Duell mit dem FSV Spremberg 1895 blieb der einzige Punktverlust. Dahinter belegte der FSV Spremberg 1895 mit acht Punkten Rang zwei. Der SV Laubusch kam auf sieben Zähler und verpasste das Halbfinale nur knapp. Groß Schacksdorf und Schorbus blieben im hinteren Feld.

Gruppe B: Lübbenau marschiert makellos

In der Gruppe B dominierte die TSG Lübbenau 63 das Geschehen. Vier Spiele, vier Siege, 12:1 Tore und zwölf Punkte bedeuteten eine makellose Bilanz. Siege wie das 4:1 gegen Sachsendorf, das 3:0 gegen Graustein und das 4:0 gegen Kahren/Laubsdorf unterstrichen die defensive Stabilität und offensive Effizienz. Dahinter folgte der SV Leuthen/Oßnig mit neun Punkten. Die SG Graustein erreichte sechs Zähler, während Kahren/Laubsdorf und Sachsendorf ausschieden. Halbfinals: Favoriten setzen sich durch

Im ersten Halbfinale traf die TSG Lübbenau 63 auf den FSV Spremberg 1895. Lübbenau bestätigte seine starke Vorrunde und gewann deutlich mit 4:1. Das zweite Halbfinale brachte den Gastgeber Spremberger SV 1862 gegen den SV Leuthen/Oßnig. Mit einem 3:1-Erfolg zog Spremberg ins Finale ein und hielt die Hoffnung auf den Turniersieg vor heimischem Publikum aufrecht.