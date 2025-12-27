Budenzauber in Schiefbahn - Wer wird neuer Willicher Stadtmeister?

Die Sporthalle der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Schiefbahn rückt am Samstag, 10. Januar, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in den Fokus der Willicher Fußballszene – die fünf Vereine der Stadt ermitteln den Stadtmeister 2026. Gespielt wird in zwei Gruppen, die jeweiligen beiden ersten Erstplatzierten ermitteln in Halbfinalspielen die Finalisten. In der Gruppe setzt sich Titelverteidiger und Ausrichter SC Schiefbahn mit dem SV Niersia Neersen, Eintracht Vinhoven und den beiden Zweitvertretungen der DJK Vfl Willich und des SC Viktoria Anrath auseinander. Die beiden A-Ligisten vom DJK VfL Willich und den SC Viktoria Anrath duellieren sich mit Neersen 2 sowie Schiefbahn zwei um drei. „Klasse, dass alle fünf Vereine an einem Strang ziehen und bei den Stadtmeisterschaften an den Start gehen“, freut sich Schiefbahns Vorsitzender Patrick Kruthoff auf eine sportlich faire Veranstaltung.