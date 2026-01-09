Budenzauber in Maisach

Nächsten Samstag und Sonntag (17. und 18. Januar) veranstaltet der TSV Gernlinden den traditionellen TSV-HALLENCUP der G-, F-und E-Junioren in der Sporthalle in Maisach. Insgesamt 36 Mannschaften in 6 Turnieren der verschiedenen Altersklassen treten an diesem Wochenende gegeneinander an.

Am Wochenende darauf (24. und 25. Januar) findet dann der SG-CUP für alle Kompakt- und Großfeldmannschaften der Spielgemeinschaft vom SV RW Überacker, SC Malching und dem TSV Gernlinden statt. Hier finden von Freitag bis Sonntag Abend 8 Turniere mit insgesamt 48 Mannschaften aus dem eigenen und benachbarten Landkreisen statt.

Wir freuen uns wahnsinnig auf die Turniere sagt Jugendleiter und Turnierorganisator Henning Beckmann vom TSV Gernlinden, der aktuell noch mit den letzten Vorbereitungen für das Wochenende beschäftigt ist. Das ist jedes Jahr ein Highlight für unsere eigenen Spieler beim Heimturnier in der eigenen Halle spielen zu dürfen.

Die Vereine sind sehr stolz, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, für alle Turniere genügend Mannschaften zu finden. Das zeigt einfach welchen guten Ruf wir uns mit unseren Turnieren in den letzten Jahren erarbeitet haben, bestätigen die Jugendleiter der drei Vereine beim letzten Vorbereitungstreffen für das Turnierwochenende.

Aber ohne eine große Anzahl von Helfern wären diese Anzahl an Turnieren in der Größenordnung überhaupt nicht möglich.

Und so sei auch an dieser Stelle bereits allen Eltern, die sich beim Kuchenbacken und dem Verkauf von Speisen und Getränken engagieren gedankt, genauso wie neben dem gesamten ehrenamtlichen Organisationsteam, den Hallensprechern und Schiedsrichtern (viele von ihnen aktive Jugendspieler, Trainer und Funktionäre der Vereine der Spielgemeinschaft), die alle ihre Zeit und Kraft an den beiden Wochenenden für die Hallenturniere opfern.

Ich finde das Mega beim eigenen Heimturnier der F-Jugend als Schiedsrichter und Hallensprecher zu helfen sagt Jugendspieler Lukas Sander, der selber beim Turnier der C1 auf dem Feld steht.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Wochenenden mit warmen und kalten Speisen für die Spieler, Trainer und Fans bestens gesorgt.

Die Vereine freuen sich auf eine große Anzahl an Zuschauern um die Nachwuchsspieler anzufeuern.

Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften ein erfolgreiches Turnier und freuen uns auf faire und spannende Spiele.