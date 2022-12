Budenzauber in HKM Gruppe 2 ohne größere Überraschungen

Bei der erstmals seit 4 Jahren wieder veranstalteten Hallenkreismeisterschaft des KFV Salzland, die zudem erstmals seit fast 10 Jahren wieder im „Fußball“ statt Futsal-Modus ausgespielt wurde, blieb die Vorrunden-Gruppe 2 ohne größere Überraschungen. Mit rund 150 Zuschauern im Schnitt verbuchte die Bruno-Hinz-Halle in Bernburg eine erstaunliche Resonanz nach langer Abstinenz.

Am Ende setzten sich mit dem BSC Biendorf und dem SV 09 Staßfurt die beiden besten Mannschaften der Gruppe völlig verdient durch. Staßfurt mit den Technikern D. Abresche, N. Pumptow, R. Lampe oder dem mit 52 Jahren immer noch erstaunlich fitten A. Isufi sowie einem quasi feldspielenden Torwart E. Denisenko zeigte die klar beste Spielanlage. Das war vom Landesliga-Spitzenteam aber auch erwartet worden. Salzlandligist BSC Biendorf mit guten Individualisten, vor allem im ersten 4er Block, taktischer Disziplin, Schussgewalt und dem herausragenden, sowohl abschlußstarken als auch spielfreudigen C. Vatthauer in der Offensive setzte sich sogar verlustpunktfrei als Erster durch.

Die Baalberger Reserve, mit zwei 19-jährigen und gleich fünf 17-jährigen (davon vier ohne Erfahrung im Männerbereich) angetreten, verkaufte sich mehr als ordentlich. Besonders gegen Staßfurt (0:2), aber auch gegen Frose (0:0) verhinderte der überragende Torhüter Ken Barchend Schlimmeres. Auf der anderen Seite wäre bei besserer Chancennutzung in der ein oder anderen Partie vielleicht sogar mehr drin gewesen. Bei Stand 0:0 gegen Staßfurt scheiterte Tom Loichen mit der ersten Großchance der Partie an Denisenko, wurde bei Stand 1:0 ein reguläres Tor von S. Klaude aberkannt. Bei Stand 0:0 gegen Biendorf hatten S. Klaude und N. Götze die ersten beiden dicken Chancen des Spiels auf dem Fuß, gegen Frose scheiterten in der Schlussphase 2mal Nicklas Götze und Lucas Nagel am Froser Keeper Christian Arnhold. Der Froser SV, einziger Kreisklassenvertreter der Gruppe, enttäuschte keineswegs, zeigte phasenweise sogar spielerische Facetten und hielt die Partien gegen Biendorf lange (1:3) und gegen Baalberge II bis zum Schluss offen. Etwas überraschend hingegen kam das Abschneiden vom Kreisliga-Spitzenreiter Schadeleben, der aber ersatzgeschwächt und nur mit 6 Spielern angereist war und kaum durchwechseln konnte.

Im letzten Gruppenspiel Staßfurt – Biendorf, wobei beide bereits für die Endrunde qualifiziert waren, kam die Stimmung in der Halle doch noch einmal auf den Siedepunkt. Die 09er begannen wie in jedem Spiel hochriskant, wurden schnell ausgekontert und von zwei schönen Toren durch C. Vatthauer und F. Tauchen eiskalt überrascht. In der Folgezeit verteidigte Biendorf den Vorsprung ebenso diszipliniert wie knallhart in der Zweikampfführung, Staßfurt fand einfach keine Lösungen dagegen. Und zeigte Nerven. Zwei Minuten vor Schluss ließen sich die jungen Staßfurter Spieler noch zu Tumulten auf dem Parkett hinreißen. Zum Glück konnten die Organisatoren, der KFV Salzland und die Betreuer beider Teams die Situation relativ schnell beruhigen und ein endgültiges Eskalieren verhindern. Am Ende gewann der BSC Biendorf nicht unverdient diese Gruppe.