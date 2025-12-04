Budenzauber in Hildesheim: Mehr als zehntausend Zuschauer erwartet

– Foto: Sebastian Harbke

Der EVI-Cup 2025 verspricht vier Tage Hallenfußball pur

Der Budenzauber ist zurück. Vom siebenundzwanzigsten bis dreißigsten Dezember steigt in der Sparkassen-Arena erneut das große Hallenfußball-Finale des Jahres. Der EVI-Cup 2025 gilt seit langem als Treffpunkt für Fußball- und Partyfans aus Stadt und Landkreis Hildesheim. Der Countdown läuft – und die Nachfrage ist wie gewohnt riesig.

Zum dreiunddreißigsten Mal richtet der VfV 06 Hildesheim gemeinsam mit der EVI-Energieversorgung das größte Hallenspektakel der Region aus. Zweiunddreißig Mannschaften aus dem gesamten Landkreis treten vier Tage lang gegeneinander an. Die Veranstalter rechnen erneut mit mehr als zehntausend Zuschauern, die das Turnier „zwischen den Jahren“ traditionell zu einem stimmungsvollen Jahresabschluss machen. Ab sofort sind die begehrten Tickets erhältlich. Sie können über die Hi-App sowie direkt bei Telco am PVH bestellt werden. Wer sicher dabei sein möchte, sollte den Vorverkauf nutzen – und für viele dürfte ein Ticket zum EVI-Cup auch ein ideales Weihnachtsgeschenk sein.

Für das Turnier gelten folgende Eintrittspreise: Tageskarten:

Vollzahler zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, Kinder bis zehn Jahre zwei Euro.