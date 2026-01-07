 2025-12-17T10:26:01.779Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Sebastian Harbke

Budenzauber in Hertingshausen - Glinicke-Cup 2026

Verlinkte Inhalte

Glinicke Cup 2026
CSC 03 Kassel
FV FeLoNi
TSV Wolfsang
Etr.Baunatal

Vom 15. bis 17. Januar 2026 lädt der TSV Hertingshausen zu seinem traditionellen Hallenturnier in die Sporthalle Hertingshausen ein. In diesem Jahr tritt das Turnier unter dem neuen Namen auf: Glinicke-Cup, benannt nach dem Autohaus Glinicke.

An der bewährten Qualität ändert sich nichts: Das Turnier ist erneut mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld besetzt. Das Teilnehmerfeld steht nun offiziell fest:

  • TSV Hertingshausen
  • TSV Besse
  • CSC 03 Kassel
  • FSC Lohfelden
  • KSV Baunatal U19
  • VfL Kassel
  • SC Edermünde
  • GSV Eintracht Baunatal
  • SG Gimte
  • TSV Rothwesten
  • FV FeLoNi
  • SG Reinhardshagen
  • TSV Wolfsanger
  • SG Schauenburg

Hier findet Ihr den Spieplan: https://www.fupa.net/cup/glinicke-cup-2026/matches

Gemeinsam für den guten Zweck: Lebensmittel sammeln für die Baunataler‑Schauenburger Tafel

Im Rahmen des Turniers sammeln wir über alle Turniertage hinweg haltbare Lebensmittel (z. B. Konserven, Reis, Nudeln, haltbare Milch), um diese an die Baunataler‑Schauenburger Tafel zu spenden. Warum das so wichtig ist?

  • Die Tafeln verzeichnen seit Jahren eine stark steigende Nachfrage, gleichzeitig gehen Lebensmittelspenden vielerorts zurück. Zahlreiche Ausgabestellen mussten zeitweise Aufnahmestopps einführen oder Wartelisten führen, weil die bereitstehenden Mengen nicht für alle Bedürftigen ausreichen. Eine Spende von haltbaren Lebensmitteln hilft direkt vor Ort, Engpässe zu überbrücken und mehr Haushalte zu versorgen.
  • Regionaler Bezug: Die Baunataler‑Schauenburger Tafel e. V. unterstützt Menschen aus Baunatal und Schauenburg mit geretteten und gespendeten Lebensmitteln – ehrenamtlich und für viele Haushalte existenziell wichtig. Jede zusätzliche Spende zählt und kommt in der Region an. (Kontakt & Infos zur Tafel: Rembrandtstraße 6, 34225 Baunatal)

Bringt eure Lebensmittelspenden einfach mit in die Halle – wir stellen Sammelstellen im Eingangsbereich bereit. Danke für eure Unterstützung! 💚

Spielzeiten & Rahmen

  • Turnierstart:
    Donnerstag, 15.01.2026, ab 18:00 Uhr
    Freitag, 16.01.2026, ab 18:00 Uhr
  • Finaltag:
    Samstag, 17.01.2026, ab 13:00 Uhr

Wie es die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Hertingshausen gewohnt sind, ist auch abseits des Spielfeldes für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In gewohnt familiärer Atmosphäre freuen wir uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele Fußballbegeisterte.

Der TSV Hertingshausen freut sich auf zahlreiche Zuschauer, Spieler, Fans und Freunde des Hallenfußballs und bedankt sich bereits jetzt beim Autohaus Glinicke für die Unterstützung.

Wir sehen uns beim Glinicke Cup 2026!

Aufrufe: 07.1.2026, 15:43 Uhr
Gianluca ConsiglioAutor