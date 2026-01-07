Budenzauber in Hertingshausen - Glinicke-Cup 2026

Vom 15. bis 17. Januar 2026 lädt der TSV Hertingshausen zu seinem traditionellen Hallenturnier in die Sporthalle Hertingshausen ein. In diesem Jahr tritt das Turnier unter dem neuen Namen auf: Glinicke-Cup, benannt nach dem Autohaus Glinicke.

An der bewährten Qualität ändert sich nichts: Das Turnier ist erneut mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld besetzt. Das Teilnehmerfeld steht nun offiziell fest:

Hier findet Ihr den Spieplan: https://www.fupa.net/cup/glinicke-cup-2026/matches

Bringt eure Lebensmittelspenden einfach mit in die Halle – wir stellen Sammelstellen im Eingangsbereich bereit. Danke für eure Unterstützung! 💚

Im Rahmen des Turniers sammeln wir über alle Turniertage hinweg haltbare Lebensmittel (z. B. Konserven, Reis, Nudeln, haltbare Milch), um diese an die Baunataler‑Schauenburger Tafel zu spenden. Warum das so wichtig ist?

Wie es die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Hertingshausen gewohnt sind, ist auch abseits des Spielfeldes für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In gewohnt familiärer Atmosphäre freuen wir uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele Fußballbegeisterte.

Der TSV Hertingshausen freut sich auf zahlreiche Zuschauer, Spieler, Fans und Freunde des Hallenfußballs und bedankt sich bereits jetzt beim Autohaus Glinicke für die Unterstützung.

Wir sehen uns beim Glinicke Cup 2026!