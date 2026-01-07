Budenzauber in Hertingshausen - Glinicke-Cup 2026

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vom 15. bis 17. Januar 2026 lädt der TSV Hertingshausen zu seinem traditionellen Hallenturnier in die Sporthalle Hertingshausen ein. In diesem Jahr tritt das Turnier unter dem neuen Namen auf: Glinicke-Cup, benannt nach dem Autohaus Glinicke.
An der bewährten Qualität ändert sich nichts: Das Turnier ist erneut mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld besetzt. Das Teilnehmerfeld steht nun offiziell fest:
Gemeinsam für den guten Zweck: Lebensmittel sammeln für die Baunataler‑Schauenburger Tafel
Im Rahmen des Turniers sammeln wir über alle Turniertage hinweg haltbare Lebensmittel (z. B. Konserven, Reis, Nudeln, haltbare Milch), um diese an die Baunataler‑Schauenburger Tafel zu spenden. Warum das so wichtig ist?
Die Tafeln verzeichnen seit Jahren eine stark steigende Nachfrage, gleichzeitig gehen Lebensmittelspenden vielerorts zurück. Zahlreiche Ausgabestellen mussten zeitweise Aufnahmestopps einführen oder Wartelisten führen, weil die bereitstehenden Mengen nicht für alle Bedürftigen ausreichen. Eine Spende von haltbaren Lebensmitteln hilft direkt vor Ort, Engpässe zu überbrücken und mehr Haushalte zu versorgen.
Regionaler Bezug: Die Baunataler‑Schauenburger Tafel e. V. unterstützt Menschen aus Baunatal und Schauenburg mit geretteten und gespendeten Lebensmitteln – ehrenamtlich und für viele Haushalte existenziell wichtig. Jede zusätzliche Spende zählt und kommt in der Region an. (Kontakt & Infos zur Tafel: Rembrandtstraße 6, 34225 Baunatal)
Bringt eure Lebensmittelspenden einfach mit in die Halle – wir stellen Sammelstellen im Eingangsbereich bereit. Danke für eure Unterstützung! 💚
Spielzeiten & Rahmen
Turnierstart: Donnerstag, 15.01.2026, ab 18:00 Uhr Freitag, 16.01.2026, ab 18:00 Uhr
Finaltag: Samstag, 17.01.2026, ab 13:00 Uhr
Wie es die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Hertingshausen gewohnt sind, ist auch abseits des Spielfeldes für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In gewohnt familiärer Atmosphäre freuen wir uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele Fußballbegeisterte.
Der TSV Hertingshausen freut sich auf zahlreiche Zuschauer, Spieler, Fans und Freunde des Hallenfußballs und bedankt sich bereits jetzt beim Autohaus Glinicke für die Unterstützung.