Budenzauber in Hartenholm lockt

Der Landesligist TuS Hartenholm veranstaltet am Wochenende den Blomberg-Cup. Bei der beliebten Veranstaltung kämpfen insgesamt 24 Mannschaften um den Turniersieg und um ein Preisgeld von 1.000 Euro. Fehlen wird der Titelverteidiger PSV Neumünster. Gespielt wird zunächst in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften.

Bereits am Freitagabend um 19.00 Uhr beginnt die Mammutveranstaltung mit der Gruppe 1 und dem Oberligisten Kaltenkirchener TS. Am Samstag wird die Veranstaltung mit Vollbande und Kunstrasen ab 11.00 Uhr mit den drei anderen Gruppen (2–4) fortgesetzt.

Am Sonntag wird es dann ernst. Ab 13.00 Uhr startet die Endrunde. Die Finalpartie ist für 18.00 Uhr angesetzt. „In der Halle haben sich auch der Masters-Sieger SV Todesfelde und der VfR Neumünster für das Hallenmasters-Turnier in der Wunderino-Arena in Kiel vorbereitet. Wir bieten optimale Bedingungen für guten und vor allem verletzungsfreien Hallenfußball“, hebt Tim Marvin Meyer, der neue sportliche Leiter beim TuS Hartenholm, hervor, um dann noch auf ein besonderes Highlight hinzuweisen: „Wir stellen eine Allstars-Hallenmasters-Sieger-Truppe. Vor elf Jahren hat der TuS Hartenholm das Masters als absoluter Underdog überraschend gewonnen. Und jetzt haben wir es geschafft, die Truppe noch einmal zu reaktivieren, und sie laufen wie damals noch einmal gemeinsam auf.“