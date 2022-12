Budenzauber in Dillenburg

Sieger des D2-Turniers wurde die JSG Driedorf/Beilstein. Das Team schoss die meisten Tore aller teilnehmenden Teams. (© Carsten Braun)

+++ Mit den Hallenturnieren des SSC Burg startet der Jugendfußball in die Hallensaison. Über 70 Mannschaften waren am Start +++

Dillenburg. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause konnte der SSC Burg an den vergangenen beiden Wochenenden wieder seine großen Hallenturniere im Jugendfußball ausrichten. Austragungsort war einmal mehr die Nassau-Oranienhalle in Dillenburg. Über 70 Mannschaften – von den Bambini bis zu den D-Junioren und zum Teil mit weiter Anreise aus dem Ruhr- oder Rhein-Maingebiet – nahmen die Einladung des heimischen Verbandsligisten an.