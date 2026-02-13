Budenzauber in der Landkostarena: Bestensee bittet zum Hallenmasters

– Foto: Markus Becker

Am morgigen Samstag, 14. Februar 2026, wird die Landkostarena in Bestensee Schauplatz eines sportlichen Spektakels, das die Herzen der regionalen Fußballfans höher schlagen lässt. Der SV Grün-Weiß Union Bestensee lädt zum Hallenmasters der 2. Männer ein. In der Altersklasse der Herren kämpfen acht Mannschaften um die begehrte Trophäe und den Ruhm unter dem Hallendach. Mit einer Spielzeit von lediglich 8 Minuten in der Vorrunde ist höchste Intensität garantiert; jede Sekunde Unachtsamkeit kann hier über Triumph oder Tränen entscheiden. Es ist ein Turnier, das von der Kameradschaft lebt, aber auf dem Parkett keinen Millimeter Boden preisgibt. Wenn die Schiedsrichter die erste Partie anpfeifen, geht es um weit mehr als nur ein Vorbereitungsspiel – es geht um die fußballerische Vorherrschaft in der Region.

Der Gastgeber eröffnet das Geschehen standesgemäß. Um 17:30 Uhr trifft der SV Grün-Weiß Union Bestensee II im ersten Spiel der Gruppe A auf den SV Grün-Weiß Großbeeren II. Es ist der Auftakt in eine Staffel, die mit spielstarken Teams gespickt ist. Nur wenig später, um 17:50 Uhr, greift die SG Wacker Motzen gegen den FSV Admira 2016 ins Geschehen ein.

Parallel dazu verspricht die Gruppe B nicht weniger Dramatik. Hier startet der FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II um 17:40 Uhr gegen eine weitere Auswahl des Gastgebers, den SV Grün-Weiß Union Bestensee II grün. Die Gastgeber schicken somit zwei Eisen ins Feuer, um den Pokal im eigenen Ort zu behalten. Um 18 Uhr betritt der Heideseer Sportverein das Parkett und misst sich mit dem SV Schönefeld 1995.

Die Schlagzahl in der Landkostarena bleibt hoch: Bereits um 18:10 Uhr muss Bestensee gegen die kampfstarken Motzener ran. In dieser Gruppe wird technisches Geschick auf engstem Raum gefordert sein, besonders wenn der FSV Admira 2016 um 18:30 Uhr auf Großbeeren trifft. Die endgültigen Entscheidungen über den Einzug in die Finalrunde fallen in den Partien zwischen Großbeeren und Motzen um 18:50 Uhr sowie dem prestigeträchtigen Duell zwischen Admira und dem Gastgeber Bestensee um 19:10 Uhr.

Der Fokus liegt hier auf der schnellen Umschaltbewegung, die in der kurzen Spielzeit den Ausschlag geben wird. Königs Wusterhausen fordert Heidesee um 18:20 Uhr, während Schönefeld um 18:40 Uhr gegen Bestensee II grün antreten muss. Die letzten Körner werden in dieser Staffel um 19 Uhr mobilisiert, wenn Bestensee II grün gegen den Heideseer Sportverein spielt, gefolgt vom abschließenden Gruppenspiel zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen um 19:20 Uhr.

Der unerbittliche Weg durch die Trostrunde

Nach der Vorrunde atmet die Landkostarena kurz durch, bevor die Spielzeit für die Platzierungsspiele auf 10 Minuten erhöht wird. Ab 19:33 Uhr beginnt die Trostrunde, in der die Dritt- und Viertplatzierten der Gruppen um die Ehre spielen. In der ersten Begegnung trifft der 3. der Gruppe A auf den 4. der Gruppe B. Um 19:45 Uhr folgt das Duell zwischen dem 4. der Gruppe A und dem 3. der Gruppe B. Auch wenn der ganz große Wurf hier nicht mehr möglich ist, zeigt die Erfahrung solcher Hallenturniere, dass gerade in diesen Partien oft der größte Einsatzwille herrscht. Es geht um die Platzierungen 5 bis 8, und niemand möchte das Turnier als Schlusslicht beenden.

Dramatik in den Halbfinals

Wenn die Uhr 19:57 Uhr anzeigt, steigt die Spannung ins Unermessliche. Das erste Halbfinale steht an, in dem der Sieger der Gruppe A auf den Zweitplatzierten der Gruppe B trifft. Hier wird sich weisen, wer die Strapazen der Vorrunde am besten weggesteckt hat. Unmittelbar danach, um 20:09 Uhr, wird im zweiten Halbfinale zwischen dem 2. der Gruppe A und dem Primus der Gruppe B der zweite Finalist ermittelt. In diesen zehn Minuten geht es um alles oder nichts. Das Ergebnis des ersten Halbfinals wird den Weg für einen der Favoriten ebnen, während das zweite Halbfinale oft durch individuelle Klasse entschieden wird. Die Fans werden ihre Teams peitschen, bis die Finalisten feststehen.

Die Entscheidungen um die Plätze

Bevor der neue Hallenmeister gekrönt wird, stehen die Platzierungsspiele an. Um 20:21 Uhr kämpfen die Verlierer der Trostrunden-Duelle um den 7. Platz. Das Ergebnis dieses Spiel um Platz 7 wird zeigen, wer am Ende die größere Moral beweist. Um 20:33 Uhr folgt das Spiel um Platz 5 zwischen den Gewinnern der Trostrunde. Das kleine Finale, das Spiel um Platz 3, findet um 20:45 Uhr statt. Hier stehen sich die Verlierer der beiden Halbfinals gegenüber. Das Ergebnis des Spiels um Platz 3 ist oft ein versöhnlicher Abschluss für ein Team, das den großen Traum vom Finale nur knapp verpasst hat.

Das große Finale von Bestensee

Der absolute Höhepunkt des Abends ist für 20:57 Uhr angesetzt. In der Landkostarena wird es dunkel, wenn die beiden besten Mannschaften des Turniers das Feld betreten. Im Finale stehen sich die Gewinner der beiden Halbfinals gegenüber. In zehn Minuten purer Leidenschaft wird um den Titel gekämpft. Das Ergebnis des Finales wird darüber entscheiden, wer als Champion des Hallenmasters der 2. Männer in die Vereinsgeschichte eingeht.