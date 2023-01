Budenzauber in der Börde: Neuenhofe lädt zum LuckyFitness-Cup LuckyFitness-Cup +++ Ab 15 Uhr rollt bei den Herren in der Ohrelandhalle der Ball

Zwei Landesklasse-Vertreter, fünf Bördeoberligisten und der Tabellenführer der Bördeliga: Das ist die Mischung, auf die sich Besucher des LuckyFitness-Cups am Sonnabend in der Ohrelandhalle in Haldensleben freuen dürfen.