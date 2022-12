Budenzauber in Bleidenstadt Der Hallenfußball kehrt zurück+++Zwischen den Jahren steigt im Sport- und Jugendzentrum die 50. Auflage

Taunusstein. Die Rückkehr der Hallenfußballturniere nach coronabedingten Auszeiten sorgt am 28. und 29. Dezember im Sport- und Jugendzentrum in Bleidenstadt für eine besondere Veranstaltung. Gastgeber ist Kreisoberligist TSV Bleidenstadt. Bei der Einweihung der Halle 1971 durften sich alle TSV-Abteilungen präsentieren. Die Fußballer von der C-Jugend bis zur ersten Mannschaft – angeführt vom damaligen Abteilungsleiter Gerhard Rüppel – entsprechend mit Spielen in wintergeschützter Umgebung, erinnert sich TSV-Urgestein Alfred Hollinger: „So wurde die Idee eines Hallenturniers zwischen den Jahren geboren. Zuerst mit sechs Taunussteiner Vereinen.“

Längst beschränkt sich die beliebte Veranstaltung aber nicht mehr nur auf heimische Clubs, auch Vereine aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden sind eingebunden. Nach zweijähriger Pause wird in diesem Jahr die 50. Auflage nachgeholt.

Illustres Teilnehmerfeld in Bleidenstadt: Neben den beiden Taunussteiner Lokalmatadoren TSV Bleidenstadt und der SG Orlen, die als Titelverteidiger anreist, geben vier ambitionierte Mannschaften aus der Landeshauptstadt – nämlich der SV Wiesbaden, Germania Wiesbaden, der FC Bierstadt und die Spvgg Sonnenberg – ihre Visitenkarte in Taunusstein ab. Ergänzt wird das illustre Teilnehmerfeld vom Tabellenführer der Kreisoberliga Rheingau Taunus, dem SV Niederseelbach, der SG Meilingen sowie der SG Rauenthal/Martinsthal. Zudem läuft der Spitzenreiter der Kreisliga A, die SG Bad Schwalbach/Langenseifen, auf. Und mit der TSG Bretzenheim und dem TuS Burgschwalbach kommen zwei Vertreter aus Rheinland-Pfalz. Gespielt wird am Mittwoch, 28. Dezember, ab 18 Uhr und am Donnerstag, 29. Dezember, ab 17 Uhr. Aufgrund der angespannten Parksituation rund um das Sport- und Jugendzentrum bittet der TSV darum, die ausreichend vorhandenen Parkplätze am Sportplatz Röderweg oder am Gymnasium Bleidenstadt zu nutzen.

Schiedsrichter-Turnier in Wiesbaden wie ein Klassentreffen: Auch in Wiesbaden steht wieder ein großes Hallenturnier auf dem Programm. Die Schiedsrichter-Vereinigung Wiesbaden plant für den 13. bis 15. Januar eine Neuauflage ihres Turniers in der Sporthalle am Elsässer Platz. Das Schiedsrichter-Turnier ist ohnehin eine Art Klassentreffen der Wiesbadener Fußballer. „Man kennt sich untereinander ja gut“, freut sich Michel Badal, Trainer des Kreisoberligisten Germania Wiesbaden, ebenfalls auf das Comeback des traditionsreichen Turniers am Elsässer Platz nach der Corona-Zwangspause. Und unterstreicht: „In der Vorbereitung geht es ja auch darum, Spaß zu haben. Der darf nicht zu kurz kommen.“ Beim eine Liga höher angesiedelten Wiesbadener Gruppenligisten Türkischer SV sieht das ähnlich aus. „Die Spieler freuen sich schon drauf“, sagt der Sportliche Leiter Mehmet Kirazli. Der übrigens, genau wie die Germania, zuletzt emsig hinter den Kulissen an der Kaderoptimierung gearbeitet hat und bereits erste Neuzugänge verkünden konnte (wie berichtet).