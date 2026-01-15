Budenzauber in Balzheim: Der SVB-Hallen-Cup kehrt zurück

Winterzeit ist Hallenzeit – und in Balzheim bedeutet das Budenzauber pur. Am Samstag, 17. Januar 2026, lädt die SGM Balzheim/Dietenheim zum 21. SVB-Hallen-Cup in die Sporthalle in Balzheim ein. Acht Mannschaften, kurze Spielzeiten und ein klar strukturierter Turniermodus sorgen für einen intensiven Hallentag, der sportlichen Ehrgeiz und geselliges Miteinander verbindet.

Klare Regeln, kurze Wege Die Spielzeit beträgt in der Gruppenphase wie auch in der Finalrunde jeweils zwölf Minuten. Das bedeutet hohes Tempo von Beginn an, kaum Zeit zum Abtasten und wenig Raum für Fehler. Die Platzierungen werden nach Punkten, Tordifferenz, Anzahl der erzielten Tore und direktem Vergleich ermittelt – eine klare Ordnung, die schon in der Vorrunde jede Aktion aufwertet.

Ein fester Termin im Winterkalender Der SVB-Hallen-Cup gehört seit Jahren zu den festen Größen des regionalen Hallenfußballs. In seiner 21. Auflage setzt das Turnier erneut auf Bewährtes: kompakte Abläufe, überschaubare Gruppen und Spiele ohne Leerlauf. Der Veranstalter SGM Balzheim/Dietenheim sorgt dabei nicht nur für den sportlichen Rahmen, sondern auch für das Umfeld – für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Halle soll ein Treffpunkt für Spieler und Zuschauer werden.

Zwei Gruppen, acht Mannschaften

Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A stehen sich die SG Siessen i. W./Wain, der TSV Kirchberg/Iller, die SGM Balzheim/Dietenheim und der TSV Kellmünz gegenüber. Die Gruppe B bilden die SG Reinstetten/Hürbler II, der SV Dettingen/Iller, der TSV Regglisweiler und der SV Scharenstetten. Jede Mannschaft absolviert drei Gruppenspiele, die über den Einzug in die Finalrunde entscheiden.

Der Turnierstart am Vormittag

Der Turniertag beginnt um 11 Uhr mit der Begegnung zwischen dem TSV Kirchberg/Iller und der SG Siessen i. W./Wain. Zudem startet auch die Gruppe B in den Wettbewerb. In dichtem Rhythmus folgen die weiteren Gruppenspiele, sodass sich schon zur Mittagszeit abzeichnet, welche Teams den Takt bestimmen und wer um jeden Punkt kämpfen muss.

Der Übergang in die Finalrunde

Nach Abschluss der Gruppenspiele beginnt die entscheidende Phase. Die Halbfinals sind für den frühen Nachmittag angesetzt und bringen die besten Teams der beiden Gruppen zusammen. Hier entscheidet sich, wer um den Turniersieg spielen darf und wer den Weg über das Spiel um Platz drei nimmt.

Platzierungsspiele mit sportlichem Wert

Auch abseits der Spitze bleibt der Wettbewerb intensiv. Spiele um Platz sieben und Platz fünf sorgen dafür, dass jede Mannschaft das Turnier mit einem finalen Auftritt beendet. Gerade in der Halle sind diese Begegnungen oft von hoher Intensität geprägt, weil niemand ohne Erfolgserlebnis bleiben will.

Das Spiel um Platz drei als Charakterfrage

Im Spiel um Platz drei treffen die Verlierer der Halbfinals aufeinander. Nach der Enttäuschung des verpassten Finaleinzugs geht es darum, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und das Turnier mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. In der Halle ist das oft eine Frage der mentalen Stärke.

Das Finale als Höhepunkt

Der Höhepunkt des 21. SVB-Hallen-Cups ist das Finale, das um 15:26 Uhr angepfiffen wird. Dann entscheidet sich, welche Mannschaft den Turniersieg in Balzheim erringt. Nach einem langen Hallentag mit kurzen Pausen, vielen Richtungswechseln und ständiger Bewegung steht fest, wer den Pokal in die Höhe stemmen darf.