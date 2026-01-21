Budenzauber im Seecampus: BSG Chemie Schwarzheide lädt ein

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am Samstag, 24. Januar 2026, wird die Sporthalle Seecampus in Schwarzheide zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Beim 7. IET-Cup der BSG Chemie Schwarzheide treffen sechs Herrenmannschaften in einer gemeinsamen Gruppe aufeinander. Zwölf Minuten Spielzeit, ein kompletter Rundenturniermodus und ein enger Zeitplan sorgen für einen Nachmittag ohne Pausen, aber mit maximaler Spannung. Der Cup steht für Budenzauber, direkte Vergleiche und die besondere Dynamik des Hallenfußballs, bei dem jede Aktion sofort Wirkung entfaltet.

Ein Turnier mit gewachsener Tradition

Der IET-Cup ist längst ein fester Bestandteil des Hallenwinters in Schwarzheide. In seiner siebten Auflage hat sich das Turnier als Plattform für ambitionierte Herrenmannschaften aus der Region etabliert. Die Sporthalle Seecampus bietet dafür den passenden Rahmen: kurze Wege, unmittelbare Nähe zwischen Spielfeld und Zuschauern und eine Atmosphäre, die Intensität fördert. Die BSG Chemie Schwarzheide setzt damit erneut ein Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit im regionalen Fußballkalender.

Ein Modus, der keine Ausreden kennt

Gespielt wird in einer Sechsergruppe, jeder gegen jeden. Dieser Modus garantiert fünf Spiele pro Mannschaft und damit maximale Vergleichbarkeit. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie bedeuten sofortige Wachsamkeit, denn Rückstände lassen sich kaum korrigieren. Punkte, Tore und direkte Duelle entscheiden über die Platzierung, taktisches Abtasten bleibt ein Luxus, den sich hier kaum jemand leisten kann. Das Teilnehmerfeld im Überblick

Mit dabei sind der TSV Chemie Premnitz, der FSV Rot-Weiß Luckau, der SV Askania Schipkau, der Gastgeber BSG Chemie Schwarzheide, der SV Grün-Weiß Annahütte sowie die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau. Diese Mischung verbindet Teams mit unterschiedlichen Spielanlagen. In der Halle treffen sie auf engem Raum aufeinander, Unterschiede in Tempo, Technik und Zweikampfverhalten werden unmittelbar sichtbar.